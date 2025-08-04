Надежность и выгода. Итоги работы банка Уралсиб на юге России в первой половине 2025 года

В первом полугодии 2025 года Уралсиб подтвердил надежность высоким кредитным рейтингом, предложил клиентам выгодные финансовые продукты и заключил важное соглашение о партнерстве в ключевом регионе. О промежуточных итогах работы банка в 2025 году рассказала исполнительный директор макрорегиона Юг Уралсиба Ирина Зуй.

Исполнительный директор макрорегиона Юг Уралсиба Ирина Зуй © Фото Дины Павленко

Рейтинг уровня «А»: маркер надежности Первая половина года ознаменовалось для банка очередным повышением кредитных рейтингов от ведущих агентств. Так, в конце мая АКРА повысило рейтинг Уралсиба до уровня «А(RU)» со «Стабильным» прогнозом. Вслед за этим, в июле, НКР подняло рейтинг банка до уровня «A+.ru» со «Стабильным» прогнозом. Эксперты НКР отметили сильные рыночные позиции банка и очень высокую диверсификацию бизнеса, высокую достаточность капитала и невысокую склонность к риску.

Партнерство с Краснодарским краем Важным шагом стало подписание Соглашения о сотрудничестве с Краснодарским краем на ПМЭФ-2025. «Оно направлено на развитие банковской инфраструктуры и технологий, повышение доступности и качества услуг для жителей края», — объясняет Ирина Зуй.

Сегодня клиентами банка в Краснодарском крае являются более 140 тысяч человек. Сеть включает 21 офис и 192 банкомата. За I квартал 2025 года объем кредитования юрлиц и населения Кубани достиг 13,2 млрд рублей, что на 22,6% больше аналогичного периода 2024 года.

«Краснодарский край — один из ключевых регионов присутствия Уралсиба, поэтому мы нацелены на углубление сотрудничества на каждом уровне: от муниципалитетов до частных лиц. Банк имеет широкие возможности для решения разного спектра задач и стремится к активному партнерству для улучшения экономического и социального потенциала всего региона», — отметила руководитель макрорегиона Юг Уралсиба.

Выгодные финансовые продукты Положительная сторона сохраняющейся высокой ключевой ставки — увеличение доходности по накопительным и депозитным счетам. Интерес к выгодным сберегательным продуктам не снижается, поэтому Уралсиб предлагает самые разнообразные варианты таких инструментов. Так, например, вклады линейки «Доход» предлагают доходность до 16,75% годовых при выборе клиентом выплаты процентов в конце срока. Окончательная ставка зависит от срока (от 91 до 1100 дней), пакета услуг, суммы вклада и способа начисления процентов.

Одно из наиболее интересных предложений — новый срочный вклад «Ключевой Плюс». Процентная ставка по продукту привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов. При текущем значении ключевой ставки доходность по вкладу составляет 17,30–18,98% годовых. При изменении ключевой ставки Банка России доходность по вкладу автоматически корректируется. Новая ставка применяется со дня вступления в силу изменения ключевой ставки. При этом процентная ставка за предыдущие периоды не пересчитывается. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов — их перечисление на отдельный счет или капитализацию (присоединение к сумме вклада). Предложение доступно клиентам с пакетами услуг «Premium» и «Private».

Спасение сбережений: неравнодушие как щит Защита клиентов от мошенничества — один из ключевых приоритетов для Уралсиба, объясняет Ирина. Это системная работа: от специальных регламентов и постоянного обучения сотрудников до просветительской работы с клиентами. В первой половине 2025 года органы МВД Анапского, Геленджикского и Славянского районов Краснодарского края наградили сотрудников банка за предотвращение случаев мошенничества в отношении клиентов Уралсиба.

Как сотрудники Уралсиба выявили признаки мошенничества: случай в Геленджике

случай в Анапе

«Такие истории, как в Геленджике, Славянске и Анапе, — не редкость, — комментирует Ирина Зуй. — Наши сотрудники знают, на какие ситуации, особенности поведения и другие «маяки» обращать внимание, и главное — они не остаются равнодушными. Их профессионализм и человеческое участие часто становятся главным рубежом защиты для клиента».