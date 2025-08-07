«Перекладина? Нет, гол! Безумие!» Чудо-пенальти помог динскому ПСК выйти в следующий раунд Кубка России по футболу

Юрий Федосеев из динского ПСК (в красной форме) наблюдает за полетом мяча после своего удара с пенальти в ворота майкопской «Дружбы» © Скриншот видео телеграм-канала «FONBET Кубок России», t.me/russiancup_official

Юрий Федосеев из динского ПСК (в красной форме) наблюдает за полетом мяча после своего удара с пенальти в ворота майкопской «Дружбы» © Скриншот видео телеграм-канала «FONBET Кубок России», t.me/russiancup_official

Футбольный клуб ПСК из Динской прошел первый раунд Кубка России благодаря пенальти, забитому по очень необычной траектории

В станице Динской 6 августа состоялся матч 1/256 финала Кубка России, в котором местный клуб ПСК принимал майкопскую «Дружбу». Зрители матча стали свидетелями футбольного курьеза, в который сложно поверить, если не увидеть это своими глазами. Основное время матча завершилось вничью, 1:1; началась серия пенальти, и при счете 3:3 бить пошел игрок ПСК Юрий Федосеев.

Мяч после удара Федосеева попал в перекладину и взмыл вверх. Вратарь «Дружбы» Максим Вертиев начал радоваться промаху, но, как оказалось, слишком рано: падая обратно, мяч (вероятно, не без помощи попутного ветра) влетел в ворота — ни одно из футбольных правил нарушено не было, так что судья гол засчитал. Серия пенальти продлилась еще долго, бить пришлось всем, включая вратарей (оба, к слову, свои попытки реализовали). И только когда дело пошло на второй круг, майкопчанин Алихан Малкондуев нанес неудачный удар — 10:9, победа ПСК.

Теперь в 1/128 финала Кубка России динчане сыграют в Краснодаре против ПФК «Кубань». Матч состоится в один из дней с 19 по 21 августа (точная дата станет известна позже).