В пригороде Краснодара вновь открыли пляж «Комсомольский». Ранее его закрывал Роспотребнадзор

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роспотребнадзор рекомендовал снять ограничения для купания на пляже в станице Динской

Предыстория. 31 июля по рекомендации Роспотребнадзора закрыли пляж «Комсомольский» в станице Динской. Он является единственной официальной зоной для купания в пригороде Краснодара. 

6 августа администрация Динского района сообщила, что пляж «Комсомольский» снова открыт для купания.

По сообщению властей, благодаря снижению температуры воздуха биологическое состояние реки Кочеты нормализовалось.

В Анапе в зоне ЧС обнаружили девять незаконно работающих пляжей:

Специалисты провели лабораторные анализы пробы воды и не обнаружили патогенных организмов. Роспотребнадзор рекомендовал снять ограничения для купания. 

Как писали Юга.ру, в июле в Сочи за 1,5 тыс. рублей продавали тень на пляже. Туристы были недовольны, АТОР посчитал  такие действия незаконными.

