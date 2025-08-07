В пригороде Краснодара вновь открыли пляж «Комсомольский». Ранее его закрывал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рекомендовал снять ограничения для купания на пляже в станице Динской

Предыстория. 31 июля по рекомендации Роспотребнадзора закрыли пляж «Комсомольский» в станице Динской. Он является единственной официальной зоной для купания в пригороде Краснодара. 6 августа администрация Динского района сообщила, что пляж «Комсомольский» снова открыт для купания. По сообщению властей, благодаря снижению температуры воздуха биологическое состояние реки Кочеты нормализовалось.

Специалисты провели лабораторные анализы пробы воды и не обнаружили патогенных организмов. Роспотребнадзор рекомендовал снять ограничения для купания.