Под Краснодаром закрыли единственный официальный пляж из-за жары

Телеграм-канал «Комсомольский пляж» сообщил, что в станице Динской закрыли пляж, который находится на берегу реки Кочеты. Купание запретили с 31 июля по рекомендации Роспотребнадзора.

Из-за аномально сухой и жаркой погоды в Краснодарском крае уровень реки упал, после чего в воде начали активно разрастаться бурые водоросли, которые поглощают кислород. Это создает благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий.