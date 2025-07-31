Под Краснодаром закрыли единственный официальный пляж из-за жары

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Комсомольский парк»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Комсомольский парк»

Ближайший к Краснодару пляж закрыли из-за аномально сухой и жаркой погоды

Телеграм-канал «Комсомольский пляж» сообщил, что в станице Динской закрыли пляж, который находится на берегу реки Кочеты. Купание запретили с 31 июля по рекомендации Роспотребнадзора.

Из-за аномально сухой и жаркой погоды в Краснодарском крае уровень реки упал, после чего в воде начали активно разрастаться бурые водоросли, которые поглощают кислород. Это создает благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий.

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Точные сроки открытия пляжа не называются. Территорию откроют для водных процедур, когда экологическая обстановка нормализуется.

Комсомольский пляж — единственная официальная зона для купания в пригороде Краснодара.

Как писали Юга.ру, море у берегов Краснодарского края впервые за лето прогрелось до 29 °С.

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