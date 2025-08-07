В Краснодарском крае после атаки БПЛА задерживаются семь поездов

В Калининском районе Кубани фрагменты упавшего дрона повредили контактную сеть на железной дороге. Никто не пострадал

7 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в Калининском районе обломки БПЛА упали на участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская». Это обесточило контактную сеть на железнодорожных путях по первому пути. Составы двигаются по второму пути с интервалами и ограничением скорости.

Пожар на НПЗ и в воинской части, 48 сбитых беспилотников и пострадавший:

По данным РЖД, на время восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.



Сейчас до 3 часов задерживаются семь пассажирских поездов:

№289 Екатеринбург — Анапа;

№11 Москва — Анапа;

№121 Санкт-Петербург — Новороссийск;

№473 Смоленск — Симферополь;

№97 Москва — Симферополь;

№507 Ижевск — Новороссийск;

№255 Сосногорск — Анапа.

Также в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» рассказали, что по направлению в Крым задерживаются семь поездов «Таврия» и четыре — из полуострова. Составы следуют с опозданием от 1 до 6 часов.

Напомним, что 25 июля в Тимашевске обломки дрона упали на вокзал и повредили один из вагонов поезда. Пострадали два человека. Вокзал Тимашевска временно остался без электричества, а составы задерживались до 12 часов.