В Краснодарском крае после атаки БПЛА задерживаются семь поездов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Калининском районе Кубани фрагменты упавшего дрона повредили контактную сеть на железной дороге. Никто не пострадал

7 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Калининском районе обломки БПЛА упали на участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская». Это обесточило контактную сеть на железнодорожных путях по первому пути.

Составы двигаются по второму пути с интервалами и ограничением скорости. 

Пожар на НПЗ и в воинской части, 48 сбитых беспилотников и пострадавший:

По данным РЖД, на время восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.

Сейчас до 3 часов задерживаются семь пассажирских поездов:

  • №289 Екатеринбург — Анапа;
  • №11 Москва — Анапа;
  • №121 Санкт-Петербург — Новороссийск;
  • №473 Смоленск — Симферополь;
  • №97 Москва — Симферополь;
  • №507 Ижевск — Новороссийск;
  • №255 Сосногорск — Анапа.

Также в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» рассказали, что по направлению в Крым задерживаются семь поездов «Таврия» и четыре — из полуострова. Составы следуют с опозданием от 1 до 6 часов.

Напомним, что 25 июля в Тимашевске обломки дрона упали на вокзал и повредили один из вагонов поезда. Пострадали два человека. Вокзал Тимашевска временно остался без электричества, а составы задерживались до 12 часов.

Как писали Юга.ру, утром 7 августа Крымский мост закрыли на семь часов из-за атаки беспилотников. В очередях стоят больше 2 тыс. машин.

Железная дорога Калининский район Поезда Происшествия РЖД СВО

Все материалы по теме:

Новости

Мэрия Анапы планирует взыскать с владельцев судов «Волгонефть» еще больше средств. Сумма увеличилась до 647,4 млн рублей
«Перекладина? Нет, гол! Безумие!» Чудо-пенальти помог динскому ПСК выйти в следующий раунд Кубка России по футболу
В Краснодаре проект набережной вдоль реки Кубани в ЮМР разработают в 2026 году
В пригороде Краснодара вновь открыли пляж «Комсомольский». Ранее его закрывал Роспотребнадзор
В Краснодарском крае после атаки БПЛА задерживаются семь поездов
Крымский мост закрыли на семь часов. В очередях стоят больше 2 тыс. машин

Лента новостей

Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
Вчера, 13:10
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
Как на Кубани строили Индо-Европейский телеграф
«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
4 августа, 11:30
«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
Социолог Георгий Дерлугьян — о распаде гегемонии, новых империях и детстве в советском Краснодаре
На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону
5 августа, 14:38
На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону

Реклама на сайте