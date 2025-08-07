В Краснодарском крае после атаки БПЛА задерживаются семь поездов
В Калининском районе Кубани фрагменты упавшего дрона повредили контактную сеть на железной дороге. Никто не пострадал
7 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Калининском районе обломки БПЛА упали на участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская». Это обесточило контактную сеть на железнодорожных путях по первому пути.
Составы двигаются по второму пути с интервалами и ограничением скорости.
По данным РЖД, на время восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.
Сейчас до 3 часов задерживаются семь пассажирских поездов:
- №289 Екатеринбург — Анапа;
- №11 Москва — Анапа;
- №121 Санкт-Петербург — Новороссийск;
- №473 Смоленск — Симферополь;
- №97 Москва — Симферополь;
- №507 Ижевск — Новороссийск;
- №255 Сосногорск — Анапа.
Также в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» рассказали, что по направлению в Крым задерживаются семь поездов «Таврия» и четыре — из полуострова. Составы следуют с опозданием от 1 до 6 часов.
Напомним, что 25 июля в Тимашевске обломки дрона упали на вокзал и повредили один из вагонов поезда. Пострадали два человека. Вокзал Тимашевска временно остался без электричества, а составы задерживались до 12 часов.
Как писали Юга.ру, утром 7 августа Крымский мост закрыли на семь часов из-за атаки беспилотников. В очередях стоят больше 2 тыс. машин.
