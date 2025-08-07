Крымский мост закрыли на семь часов. В очередях стоят больше 2 тыс. машин
Крымский мост был закрыт больше семи часов из-за атаки беспилотников
7 августа Министерство обороны сообщило, что ночью средства ПВО перехватили 82 дрона. Из них 9 — над Краснодарским краем, еще 8 — над Черным морем и 31 — над Азовским, 11 — над Крымом.
В 02:08 телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение по переправе перекрыто. В 07:45 его открыли.
Спустя почти 40 минут, в 08:22, переправу вновь закрыли. Водителей попросили сохранять спокойствие. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, объявлена воздушная тревога. В 09:37 мост заработал в прежнем режиме.
По состоянию на 08:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1 тыс. 470 машин. Время ожидания составляет около четырех часов.
В очереди со стороны Керчи — 850 автомобилей. Время ожидания — около трех часов.
Как писали Юга.ру, ночью 7 августа из-за атаки БПЛА произошли пожары на нефтеперерабатывающем заводе в Афипском и в воинской части Славянска-на-Кубани.
