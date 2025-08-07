Крымский мост закрыли на семь часов. В очередях стоят больше 2 тыс. машин

Крымский мост был закрыт больше семи часов из-за атаки беспилотников

7 августа Министерство обороны сообщило, что ночью средства ПВО перехватили 82 дрона. Из них 9 — над Краснодарским краем, еще 8 — над Черным морем и 31 — над Азовским, 11 — над Крымом.

В 02:08 телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение по переправе перекрыто. В 07:45 его открыли.

Спустя почти 40 минут, в 08:22, переправу вновь закрыли. Водителей попросили сохранять спокойствие. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, объявлена воздушная тревога. В 09:37 мост заработал в прежнем режиме.