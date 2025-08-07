Пожар на НПЗ и в воинской части, 48 сбитых беспилотников и пострадавший. Что известно об атаке БПЛА в Краснодарском крае

Краснодарский край

Ночью 7 августа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями было сбито 48 беспилотников. Какие последствия?

Утром 7 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников. Глава региона добавил, что из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина.

«Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Кроме того, в частном доме были выбиты окна и разрушена хозпостройка на участке.

При этом ночью жителям Славянска-на-Кубани пришли SMS-сообщения от РСЧС о беспилотной опасности и пожаре на территории воинской части, пишет 93.RU. Власти официально не комментировали данную информацию.

В Краснодарском крае создали канал для оповещения о тревогах и опасностях:

Оперштаб Краснодарского края также сообщил, что из-за атаки беспилотников в Северском районе загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод.

«Загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. Открытое горение было ликвидировано в 7:38 мск. В 8:21 — полностью потушили», — говорится в сообщении.

ЧП произошли и в других районах Кубани. Оперштаб сообщает, что в Выселковском районе повреждены два дома и автомобиль, в Калининском районе задета контактная сеть на железной дороге, в результате чего задерживается несколько поездов. 

В Красноармейском районе фрагменты беспилотника упали в поле, а в одном из домов выбиты стекла. В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора. 

В Новороссийске ночью была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. В районе 02:15 мэр города Андрей Кравченко ввел запрет на прогулки по набережной, а около 04:30 там включили сирену. В 04:52 опасность по атаке безэкипажных катеров отменили.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области почти 200 человек остались без света из-за атаки беспилотников.

