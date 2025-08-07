Пожар на НПЗ и в воинской части, 48 сбитых беспилотников и пострадавший. Что известно об атаке БПЛА в Краснодарском крае

Ночью 7 августа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями было сбито 48 беспилотников. Какие последствия?

Утром 7 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников. Глава региона добавил, что из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина. «Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он. Кроме того, в частном доме были выбиты окна и разрушена хозпостройка на участке. При этом ночью жителям Славянска-на-Кубани пришли SMS-сообщения от РСЧС о беспилотной опасности и пожаре на территории воинской части, пишет 93.RU. Власти официально не комментировали данную информацию.

Оперштаб Краснодарского края также сообщил, что из-за атаки беспилотников в Северском районе загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. «Загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. Открытое горение было ликвидировано в 7:38 мск. В 8:21 — полностью потушили», — говорится в сообщении. ЧП произошли и в других районах Кубани. Оперштаб сообщает, что в Выселковском районе повреждены два дома и автомобиль, в Калининском районе задета контактная сеть на железной дороге, в результате чего задерживается несколько поездов. В Красноармейском районе фрагменты беспилотника упали в поле, а в одном из домов выбиты стекла. В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора. В Новороссийске ночью была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. В районе 02:15 мэр города Андрей Кравченко ввел запрет на прогулки по набережной, а около 04:30 там включили сирену. В 04:52 опасность по атаке безэкипажных катеров отменили.