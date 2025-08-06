Власти Ростова-на-Дону хотят полностью запретить прокат электросамокатов в центре

Ростовская область

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  • © Фото Egor Myznik, unsplash.com
    © Фото Egor Myznik, unsplash.com

В Ростове-на-Дону хотят запретить и ограничить езду на электросамокатах в нескольких районах города

5 августа в департаменте транспорта Ростова-на-Дону сообщили «Ведомостям Юг», что власти планируют запретить использование электросамокатов и СИМ в центре донской столицы. Также они хотят ввести различные ограничения на использование СИМ в других частях города.

В июле власти Ростова провели два совещания по этой теме с операторами кикшеринга:

«В ходе совещаний обсуждались вопросы: установления запрета эксплуатации СИМ в центральной части города, установления зонального ограничения скорости в определенных зонах города (парки, скверы, территории образовательных и медицинских учреждений) и запрета на парковку СИМ вне парковочных мест на основе альтернативных технологий без применения данных мобильной связи и навигации», — рассказали СМИ в дептрансе.

Пример Благовещенска заразителен:

В ведомстве отметили, что в августе состоится еще одно совещание, где с операторами оформят «указанное многостороннее соглашение о взаимодействии».

Напомним, что с августа 2024 года в Ростове-на-Дону нельзя оставлять электросамокаты на детских и спортивных площадках, велодорожках, проезжей части, тротуарах, газонах и клумбах, вблизи памятников и зон для выгула собак, у остановок и подземных переходов.

Также в ряде парков, скверов и на некоторых улицах ограничили скорость движения СИМ до 15 км/ч.

Отметим, что ограничения на передвижение на электросамокатах уже ввели в Анапе, на набережной Новороссийска, в нескольких районах Сочи и Сириуса, в парках Краснодара и на Александровском бульваре в центре города. Помимо этого, в двух муниципалитетах Ставропольского края полностью запретили аренду СИМ.

Как писали Юга.ру, на Ставрополье решили полностью не запрещать электросамокаты. Ограничивать их скорость будут «лежачие полицейские».

Безопасность Город Дороги Ростов-на-Дону Самокаты СИМ Транспорт

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Власти Ростова-на-Дону хотят полностью запретить прокат электросамокатов в центре
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