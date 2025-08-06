Квартира вместо отеля и бесплатные развлечения. Сбер и GigaChat разработали 5 способов сэкономить в отпуске

Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Эксперты Сбера и нейросеть GigaChat составили топ-5 способов сэкономить в отпуске

Большая часть лета позади, но сезон отпусков в самом разгаре. Поездки, развлечения, вкусная еда — могут ли они стать доступным удовольствием благодаря грамотному планированию бюджета? Эксперты Сбера совместно с нейросетью GigaChat собрали 5 способов сделать отпуск дешевле.

Способ 1: посуточная аренда вместо отеля

В крупных и курортных города России большой выбор вариантов размещения — от гостиниц и хостелов до частных домов и палаточных лагерей. Аналитики Домклика выяснили, что посуточная аренда в таких городах дешевле проживания в гостинице в среднем на 60%. По их данным, в летний период средняя стоимость однодневного проживания в квартире — 5,3 тыс. рублей против 8,5 тыс. рублей в гостинице или трехзвездочном отеле.

  • © Скриншот аналитики сервиса Домклик
    © Скриншот аналитики сервиса Домклик
  • © Скриншот аналитики сервиса Домклик
    © Скриншот аналитики сервиса Домклик

Отель под тысячами звезд:

Наибольшая разница в цене наблюдается в курортных городах Крыма: Евпатории и Ялте. В первом средняя стоимость однодневного размещения в гостинице 3* почти на 162% выше аренды квартиры посуточно (12,1 тыс. против 4,6 тыс. рублей), а в Ялте — на 161% (14,4 тыс. против 5,5 тыс. рублей соответственно).

В Кисловодске, Зеленоградске, Геленджике, Светлогорске и Сочи краткосрочная аренда почти в два раза выгоднее. В этих городах гостиница дороже аренды более чем на 90% (или минимум на 5 тыс. рублей).

Путешествие сквозь 20 млн лет:

В городах-миллионниках краткосрочная аренда также выгоднее гостиниц по стоимости размещения. Наибольший разрыв в цене зафиксировали в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Москве и Волгограде. В Ростове-на-Дону однодневное пребывание в отеле 3* стоит на 72% дороже, чем посуточная аренда квартиры — 6,9 тыс. против 4 тыс. рублей.

GigaChat добавил, что аренда комнаты в частном секторе или размещение в кемпинге позволит еще больше снизить расходы на проживание.

Способ 2: экономия на транспорте

Общественный транспорт значительно дешевле личного авто, а использование такси — менее выгодное решение, особенно для дальних поездок.

Способ 3: бесплатные развлечения

Для любителей активного отдыха и экскурсий в курортных и крупных городах России много бесплатных природных и культурных локаций. Посещение парков, природных заповедников, музеев, достопримечательностей и пляжей часто либо бесплатны, либо стоят символически.

Например, в Ростовской области для семейного отдыха подойдет парк «Лога», южный парк птиц «Малинки», хутор Мержаново. Для любителей этники — станица Старочеркасская, хутор Старозолотовский. Для тех, кто хочет погрузиться в историю — Новочеркасск и его собор, Таганрог и его чеховские места, Азовский краеведческий музей. А для любителей позагорать и отдохнуть у воды подойдут местные пляжи: Городской пляж на Левом берегу Ростова-на-Дону, Азовское море (Павло-Очаковская коса, Беглицкая коса, пляжи Таганрога), Длинный каньон в Каменском районе и др.

«Я ищу не разруху, а застывшее время»:

Способ 4: питание в местных кафе и самостоятельное приготовление блюд

Затраты на питание во время отпуска также можно сократить. Вместо ежедневных походов в кафе и рестораны эксперты рекомендуют готовить самостоятельно, покупая продукты на рынках и супермаркетах. Это позволит существенно снизить расходы, ведь обед в ресторане обходится минимум в ₽500–₽1000 на человека, тогда как самостоятельная готовка сократит затраты почти втрое.

Также кафе и столовые с местной кухней зачастую продают блюда гораздо дешевле и вкуснее сетевых заведений общепита.

Способ 5: безналичная оплата покупок и кешбэк

Кешбэк позволяет получать возврат определенного процента трат по банковской карте, включая оплату отелей, транспорта и продуктов. Например, оплачивая покупки картой Сбера, клиенты банка получают кешбэк бонусами «Спасибо», а при выборе ежемесячных категорий в программе лояльности можно получать повышенный кешбэк до 20%. Аналогичные программы есть у других российских банков.

«Отпуск — это время ярких впечатлений. Мы убеждены, что грамотное управление бюджетом делает его еще приятнее. Мы видим, что все больше жителей Ростовской области планируют поездки с учётом выгодных предложений — будь то аренда жилья, использование бонусов или выбор недорогих, но классных мест для отдыха. На Дону каждый может найти занятие по вкусу: на природе, у воды, в парках и музеях, местных кафе, а также в культурных и исторических местах. Я сам переехал сюда из северной России, и когда просто гуляю по городу, чувствую себя как на курорте», — поделилися управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

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