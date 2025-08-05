На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону
Во время уборки мазута на Бугазской косе волонтеры нашли старинную икону Богородицы с младенцем
4 августа в телеграм-канале «Сети, сито, лопата» опубликовали кадры иконы Богородицы с младенцем. Ее обнаружили волонтеры на Бургазской косе под Анапой во время уборки пляжей от мазута.
Активисты предположили, что ее вынесло на берег во время шторма.
«Для нас не столь важно, как икона попала на берег — тут вариантов можно выдумать много. Нам важно, что мы ее нашли, и важно теперь ее отреставрировать. И узнать о ней хоть что-то. Реставраторов икон тоже нашли», — отметили волонтеры.
По предварительным данным, икона была написана в конце XIX — начале XX веков, но ее возраст и культурную ценность должны подтвердить эксперты. Волонтеры также нашли надпись на обороте, но не смогли ее прочесть.
Пользователи соцсетей отреагировали на событие и решили, что эта находка не случайная. Некоторые комментаторы посоветовали сразу отнести икону в храм:
«Не перестает удивлять матушка-природа! Учитесь читать знаки».
«Чудо просто. Обретение иконы Пресвятой Богородицы. Но сильно поврежден лик».
«Сама Богородица вас выбрала, все не случайно».
Как писали Юга.ру, в Росприроднадзоре заявили, что пока танкер «Волгонефть-212» не убрали из акватории Черного моря, он представляет угрозу окружающей среде.
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