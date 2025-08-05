На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону

Во время уборки мазута на Бугазской косе волонтеры нашли старинную икону Богородицы с младенцем

4 августа в телеграм-канале «Сети, сито, лопата» опубликовали кадры иконы Богородицы с младенцем. Ее обнаружили волонтеры на Бургазской косе под Анапой во время уборки пляжей от мазута.

Активисты предположили, что ее вынесло на берег во время шторма.