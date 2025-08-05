На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Сети, сито, лопата» https://t.me/setisitolopata/1354
    © Скриншот из телеграм-канала «Сети, сито, лопата» https://t.me/setisitolopata/1354

Во время уборки мазута на Бугазской косе волонтеры нашли старинную икону Богородицы с младенцем

4 августа в телеграм-канале «Сети, сито, лопата» опубликовали кадры иконы Богородицы с младенцем. Ее обнаружили волонтеры на Бургазской косе под Анапой во время уборки пляжей от мазута.

Активисты предположили, что ее вынесло на берег во время шторма.

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«Для нас не столь важно, как икона попала на берег — тут вариантов можно выдумать много. Нам важно, что мы ее нашли, и важно теперь ее отреставрировать. И узнать о ней хоть что-то. Реставраторов икон тоже нашли», — отметили волонтеры.

По предварительным данным, икона была написана в конце XIX — начале XX веков, но ее возраст и культурную ценность должны подтвердить эксперты. Волонтеры также нашли надпись на обороте, но не смогли ее прочесть.

Пользователи соцсетей отреагировали на событие и решили, что эта находка не случайная. Некоторые комментаторы посоветовали сразу отнести икону в храм:

«Не перестает удивлять матушка-природа! Учитесь читать знаки».

«Чудо просто. Обретение иконы Пресвятой Богородицы. Но сильно поврежден лик».

«Сама Богородица вас выбрала, все не случайно».

Как писали Юга.ру, в Росприроднадзоре заявили, что пока танкер «Волгонефть-212» не убрали из акватории Черного моря, он представляет угрозу окружающей среде.

Анапа История Нефть Пляжи Православие Разлив нефти Религия Черное море

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