С 1 августа в Краснодарском крае будут отключать мобильный интернет по графику. Оперштаб назвал это фейком

Оперативный штаб Кубани опроверг информацию о введении графика отключения сотовой связи в регионе

25 июля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в сети распространилась информация о введении в регионе графика отключения сотовой связи. Он якобы будет действовать с 1 августа.

В оперштабе назвали это фейком и заявили, что «сотовая связь и мобильный интернет в Краснодарском крае работают стабильно».