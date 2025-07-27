С 1 августа в Краснодарском крае будут отключать мобильный интернет по графику. Оперштаб назвал это фейком
Оперативный штаб Кубани опроверг информацию о введении графика отключения сотовой связи в регионе
25 июля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в сети распространилась информация о введении в регионе графика отключения сотовой связи. Он якобы будет действовать с 1 августа.
В оперштабе назвали это фейком и заявили, что «сотовая связь и мобильный интернет в Краснодарском крае работают стабильно».
По данным департамента информатизации и связи региона, никаких графиков отключения операторы связи вводить не собираются, а о таких мерах сообщают официально.
Напомним, что с начала июня жители Краснодарского края и других регионов РФ жалуются на сбои мобильного интернета. Оперативный штаб Кубани пояснил, что его стали ограничивать из-за увеличения количества атак БПЛА.
Сейчас Минцифры и операторы связи пытаются найти решение, чтобы отключений интернета стало меньше.
Как писали Юга.ру, экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне.
Все материалы по теме: