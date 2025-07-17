Власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В Сочи будут присылать оповещения об атаках. Возможно замедление работы мобильного интернета

16 июля пресс-служба администрации Сочи сообщила,что Единая дежурно-диспетчерская служба города будет рассылать СМС-предупреждения об угрозах атак БПЛА, ракет и безэкипажных катеров. 

Информировать граждан будут через операторов связи и мессенджеры. Также информацию можно узнать в официальном приложении МЧС России.

Власти подчеркнули, что в городе могут вводиться ограничения на работу мобильного интернета. При этом телефонная связь будет работать стабильно через сеть 2G или Wi-Fi. Администрация посоветовала предпринимателям, использующим банковские терминалы для оплаты, подключить проводной интернет во избежание трудностей. 

Читайте также:

Также власти Сочи напомнили жителям и гостям курорта о правилах безопасности во время атак:

  • во время угрозы важно соблюдать спокойствие;
  • находясь в здании, нужно отойти от окон и укрыться в помещении без остекления;
  • находясь на открытом воздухе, можно зайти в ближайшее здание, на подземную парковку или переход;
  • находясь в транспорте, рекомендовано выйти и укрыться в ближайшем помещении;
  • по необходимости звонить по номеру 112. 

Как писали Юга.ру, В Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi.

Безопасность Мобильная связь СВО Связь Сочи

Новости

В санаториях, пансионатах и на пляжах Новороссийска включат сирены. Когда и в чем причины?
В Краснодаре посмотрят и обсудят шведский фильм о групповой психотерапии
В Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей
Власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет
Сотни краснодарцев 17 июля останутся без воды и света. Список адресов
Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения. Жители считают, что это не решит проблему

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
15 июля, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Лето подарков
Вчера, 11:17 Реклама
Лето подарков
Как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Вчера, 14:39
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Этим летом можно не ждать цветения

Реклама на сайте