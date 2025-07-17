Власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет

В Сочи будут присылать оповещения об атаках. Возможно замедление работы мобильного интернета

16 июля пресс-служба администрации Сочи сообщила,что Единая дежурно-диспетчерская служба города будет рассылать СМС-предупреждения об угрозах атак БПЛА, ракет и безэкипажных катеров.

Информировать граждан будут через операторов связи и мессенджеры. Также информацию можно узнать в официальном приложении МЧС России.

Власти подчеркнули, что в городе могут вводиться ограничения на работу мобильного интернета. При этом телефонная связь будет работать стабильно через сеть 2G или Wi-Fi. Администрация посоветовала предпринимателям, использующим банковские терминалы для оплаты, подключить проводной интернет во избежание трудностей.