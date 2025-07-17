Власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет
В Сочи будут присылать оповещения об атаках. Возможно замедление работы мобильного интернета
16 июля пресс-служба администрации Сочи сообщила,что Единая дежурно-диспетчерская служба города будет рассылать СМС-предупреждения об угрозах атак БПЛА, ракет и безэкипажных катеров.
Информировать граждан будут через операторов связи и мессенджеры. Также информацию можно узнать в официальном приложении МЧС России.
Власти подчеркнули, что в городе могут вводиться ограничения на работу мобильного интернета. При этом телефонная связь будет работать стабильно через сеть 2G или Wi-Fi. Администрация посоветовала предпринимателям, использующим банковские терминалы для оплаты, подключить проводной интернет во избежание трудностей.
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Также власти Сочи напомнили жителям и гостям курорта о правилах безопасности во время атак:
- во время угрозы важно соблюдать спокойствие;
- находясь в здании, нужно отойти от окон и укрыться в помещении без остекления;
- находясь на открытом воздухе, можно зайти в ближайшее здание, на подземную парковку или переход;
- находясь в транспорте, рекомендовано выйти и укрыться в ближайшем помещении;
- по необходимости звонить по номеру 112.
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