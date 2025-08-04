Ждать около четырех часов. У Крымского моста образовалась пробка из 2 тыс. машин

Утром 4 августа почти 2 тыс. автомобилей стоят в пробках на подходах к Крымскому мосту

4 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил , что по состоянию на 09:00 со стороны Тамани скопились 1820 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется около часов.

Машины со стороны Краснодарского края стоят в пробке с 3 августа. В 19:00 в очереди находились 1360 машин. К 23:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом уменьшилось до 1275.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на момент публикации протяженность пробки на трассе А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Тамани составляет 20 км.