На перевал на трассе М-4 «Дон» сошел сель

Утром 3 августа Госавтоиспекция Кубани опубликовала в своем телеграм-канале предупреждение о том, что на проезжую часть Молдаванского перевала в Туапсинском районе после ливня сошел сель. Из-за этого движение транспорта по трассе М-4 «Дон» ограничено в обе стороны.

Около 13:00 движение по Молдаванскому перевалу было открыто в обе стороны, тем не менее, на момент публикации этой новости сервис Яндекс.Пробки показывает в этой точке дорожные заторы протяженностью около 14 по направлению от Горячего Ключа к Джубге и около 22 км — от Джубги к Горячему Ключу.

Относительно свободным выглядит проезд по другой трассе — через Хадыженск, Шаумян и Кривенковское, хотя непосредственно на Шаумянском перевале тоже собралась пробка протяженностью около 2 км в каждом из направлений.