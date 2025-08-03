На перевал на трассе М-4 «Дон» сошел сель

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В связи с опасными погодными условиями ГИБДД Краснодарского края ограничило движение по Молдаванскому перевалу в Туапсинском районе

Утром 3 августа Госавтоиспекция Кубани опубликовала в своем телеграм-канале предупреждение о том, что на проезжую часть Молдаванского перевала в Туапсинском районе после ливня сошел сель. Из-за этого движение транспорта по трассе М-4 «Дон» ограничено в обе стороны.

Около 13:00 движение по Молдаванскому перевалу было открыто в обе стороны, тем не менее, на момент публикации этой новости сервис Яндекс.Пробки показывает в этой точке дорожные заторы протяженностью около 14 по направлению от Горячего Ключа к Джубге и около 22 км — от Джубги к Горячему Ключу.

Относительно свободным выглядит проезд по другой трассе — через Хадыженск, Шаумян и Кривенковское, хотя непосредственно на Шаумянском перевале тоже собралась пробка протяженностью около 2 км в каждом из направлений.

  • Пробки на Молдаванском перевале днем 3 августа 2025 г. © Скриншот сайта Yamdex.ru/maps
    Пробки на Молдаванском перевале днем 3 августа 2025 г. © Скриншот сайта Yamdex.ru/maps

Ранее на этой неделе мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии.

Горячий Ключ дорога на курорт Погода Пробки

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