В Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась ж/д станция. 11 поездов идут с опозданием

На станции Сальск в Ростовской области обломки БПЛА нарушили работу контактной сети

В Сальске на железнодорожной станции произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Движение через станцию приостановили.

29 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил , что ночью регион подвергся атаке беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

Что-то горит, никто не говорит:

Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 07:39 пресс-служба РЖД сообщила, что движение поездов через станцию Сальск возобновили. С задержками до пяти часов следуют 11 поездов.

Также в Сальске обломки беспилотников повредили крышу и выбили стекла в частном доме по улице Социалистической. На улице Островского БПЛА упали на автомобиль. Погиб находившийся в нем водитель.