В Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась ж/д станция. 11 поездов идут с опозданием

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Dmitry Ant, unsplash.com
    © Фото Dmitry Ant, unsplash.com

На станции Сальск в Ростовской области обломки БПЛА нарушили работу контактной сети

29 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

В Сальске на железнодорожной станции произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Движение через станцию приостановили.

Что-то горит, никто не говорит:

Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 07:39 пресс-служба РЖД сообщила, что движение поездов через станцию Сальск возобновили. С задержками до пяти часов следуют 11 поездов.

Также в Сальске обломки беспилотников повредили крышу и выбили стекла в частном доме по улице Социалистической. На улице Островского БПЛА упали на автомобиль. Погиб находившийся в нем водитель.

В Орловском районе обломки беспилотников повредили электроподстанцию. По предварительной информации, люди не пострадали.

Как писали Юга.ру, 25 июля Краснодарский край атаковали беспилотники. Обломки сбитых БПЛА повредили поезд и выбили стекла в домах.

Поезда Пожары РЖД СВО

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодарском крае водитель микроавтобуса перевозил пассажиров на табуретках. Ему грозит штраф
Под Геленджиком горят 9 га леса. К тушению подключилась авиация
Кота Бурака, приплывшего из Турции в Новороссийск на корабле, приютила семья из Краснодара
В Севастополе в ряд героев Великой Отечественной войны вернули портрет Кадырова
Почти 8 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на сетях
В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел. Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика

Лента новостей

Без объяснения причин. Почему фейсконтроль в клубах и барах практически всегда незаконен
Сегодня, 15:00
Без объяснения причин. Почему фейсконтроль в клубах и барах практически всегда незаконен
Мессенджер Max
24 июля, 16:45
Мессенджер Max
Что известно о проекте, которым власти собираются заменить WhatsApp
В Краснодаре вырубят более тысячи деревьев для строительства развязки
Вчера, 17:48
В Краснодаре вырубят более тысячи деревьев для строительства развязки
Посмотрели на них в последний раз

Реклама на сайте