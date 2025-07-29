В Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась ж/д станция. 11 поездов идут с опозданием
На станции Сальск в Ростовской области обломки БПЛА нарушили работу контактной сети
29 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
В Сальске на железнодорожной станции произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Движение через станцию приостановили.
Что-то горит, никто не говорит:
Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
В 07:39 пресс-служба РЖД сообщила, что движение поездов через станцию Сальск возобновили. С задержками до пяти часов следуют 11 поездов.
Также в Сальске обломки беспилотников повредили крышу и выбили стекла в частном доме по улице Социалистической. На улице Островского БПЛА упали на автомобиль. Погиб находившийся в нем водитель.
В Орловском районе обломки беспилотников повредили электроподстанцию. По предварительной информации, люди не пострадали.
Как писали Юга.ру, 25 июля Краснодарский край атаковали беспилотники. Обломки сбитых БПЛА повредили поезд и выбили стекла в домах.
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