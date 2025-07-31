В Краснодарский край и обратно задерживаются 2 поезда из-за падения обломков БПЛА

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, зафиксировано возгорание сухой травы в Суровикинском районе. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение 65 частных домов.

Минобороны России сообщило , что ночью 31 июля средства ПВО перехватили над Волгоградской областью 11 беспилотников.

С 1 августа в Краснодарском крае будут отключать мобильный интернет по графику:

Обломки БПЛА упали на железнодорожные пути в районе станции Тингута Светлоярского района. Пострадавших нет. До 09:39 там временно ограничили движение поездов.

Как сообщили в пресс-служба РЖД, в результате падения обломков беспилоников задерживаются пассажирские поезда №532 Адлер — Киров, №531 Киров — Адлер, а также пригородная электричка №6212 Котельниково — Волгоград-1.