В Краснодарский край и обратно задерживаются 2 поезда из-за падения обломков БПЛА
Ночью 31 июля Волгоградскую область атаковали беспилотники. Обломки БПЛА упали на ж/д пути
Минобороны России сообщило, что ночью 31 июля средства ПВО перехватили над Волгоградской областью 11 беспилотников.
По словам губернатора региона Андрея Бочарова, зафиксировано возгорание сухой травы в Суровикинском районе. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение 65 частных домов.
С 1 августа в Краснодарском крае будут отключать мобильный интернет по графику:
Обломки БПЛА упали на железнодорожные пути в районе станции Тингута Светлоярского района. Пострадавших нет. До 09:39 там временно ограничили движение поездов.
Как сообщили в пресс-служба РЖД, в результате падения обломков беспилоников задерживаются пассажирские поезда №532 Адлер — Киров, №531 Киров — Адлер, а также пригородная электричка №6212 Котельниково — Волгоград-1.
Как писали Юга.ру, 29 июля в Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась ж/д станция.
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