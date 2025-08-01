Также издание сообщило, что средняя заработная плата пожарных в МЧС Ростовской области за первое полугодие 2025 года составила 38,6 тыс. рублей. Это на 8% выше, чем показатель аналогичного периода 2024 года — 35,7 тыс. рублей.

1 августа издание «РБК Ростов» со ссылкой на МЧС Ростовской области сообщило , что в регионе не хватает 18,4% сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Однако 29 июля «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru сообщало, что медианная заработная плата пожарных в Ростовской области за первое полугодие 2025 года составляет 47,5 тыс. рублей. А по данным «Авито Работы» — 62,6 тыс. рублей.

На данный момент на сервисе hh.ru по поиску работы в МЧС и запросах «пожарный», «водитель пожарной машины», «специалист по профилактике возгораний» ноль вакансий, а на сайте «Авито Работа» — две. В одной из них ищут пожарного в Батайске, зарплата не указана. Во второй публикации требуются пожарный в Ростов-на-Дону с заработной платой от 30 тыс. рублей.