В Ростовской области не хватает 18,4% пожарников. Их средняя зарплата — 38 тысяч рублей

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростовской области укомплектованность пожарно-спасательных подразделений составляет 81,6%

1 августа издание «РБК Ростов» со ссылкой на МЧС Ростовской области сообщило, что в регионе не хватает 18,4% сотрудников пожарно-спасательных подразделений. 

По данным МЧС, востребованными остаются пожарные, а также водители пожарных машин. 

Также издание сообщило, что средняя заработная плата пожарных в МЧС Ростовской области за первое полугодие 2025 года составила 38,6 тыс. рублей. Это на 8% выше, чем показатель аналогичного периода 2024 года — 35,7 тыс. рублей. 

Зарплата водителей составляет 37,7 тыс. рублей, начальников караула — 44,3 тыс. рублей, командиров отделения — 42,9 тыс. рублей. 

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Однако 29 июля «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru сообщало, что медианная заработная плата пожарных в Ростовской области за первое полугодие 2025 года составляет 47,5 тыс. рублей. А по данным «Авито Работы» — 62,6 тыс. рублей. 

На данный момент на сервисе hh.ru по поиску работы в МЧС и запросах «пожарный», «водитель пожарной машины», «специалист по профилактике возгораний» ноль вакансий, а на сайте «Авито Работа» — две. В одной из них ищут пожарного в Батайске, зарплата не указана. Во второй публикации требуются пожарный в Ростов-на-Дону с заработной платой от 30 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в мае 2025 года Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшей нехваткой учителей.

Авито Вакансии МЧС Пожары Работа Ростов-на-Дону

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