Зооняня, визуализатор и утюжильщик: эксперты назвали самые необычные вакансии Краснодарского края

5 сентября пресс-служба hh.ru сообщила Юга.ру, что на платформе появился ряд необычных вакансий. Их опубликовали работодатели Кубани. Так, например, в Краснодаре ищут перемотчика стрейч-пленки на зарплату от 75 тыс. рублей до вычета налогов. Работодатель предлагает сменный график работы. В обязанности будут входить перемотка пленки на специальном оборудовании, выполнение плана и поддержание рабочего места в чистоте. Краснодарская гостиница для собак нуждается в зооняне . Кандидату будут платить от 40 до 45 тыс. рублей на руки. Ему предстоит выгуливать собак три раза в день, убирать за ними в номерах и на площадке.

Также в Краснодаре ищут мастера по ткачеству с зарплатой от 50 до 60 тыс. рублей на руки. Работодателю нужны специалисты, готовые научиться создавать гобелены и светильники в ткацкой технике с нуля. В вакансии указано, что кандидат должен обладать художественными навыками, хорошим вкусом, быть усидчивым, выносливым и готовым к монотонной и рутинной работе.

Еще в Краснодаре открыта вакансия утюжильщика на зарплату от 45 тыс. рублей на руки. Работодатель дает возможность обучиться пошиву и декору свадебных и вечерних платьев без отрыва от производства. Главная обязанность — пооперационная глажка и отпаривание элементов платьев.



В Краснодарском крае нужен визуализатор для работы в офисе. Зарплата будет обсуждаться на собеседовании. Среди задач: разработка 3D-визуализаций экстерьеров, наполнение сцен объектами окружающей среды, добавление людей, транспорта, художественная обработка и постпродакшн изображений.



Также в станицу Павловскую нужен обработчик мясных туш с доходом от 55 тыс. рублей на руки.



А в Армавире требуется засольщик мяса. Платить ему готовы от 52 тыс. рублей на руки. Обязанности кандидата: посол мяса и шпика для колбасного производства, составление посолочной смеси и приготовление рассола по заданной рецептуре.