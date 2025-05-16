Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшей нехваткой учителей

По его словам, с каждой территорией минпросвещения согласовало мероприятия по сокращению кадрового дефицита.

15 мая ТАСС сообщило , что министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о кадровом дифиците в сфере образования. В пятерку регионов с наибольшей нехваткой учителей входят Краснодарский край, Иркутская и Свердловская области, Красноярский край и Новосибирская область.

Ранее чиновник заявлял, что незакрытая потребность в учителях в этом учебном году составляет 1,8%. Такие данные приводит Росстат.

При этом в Краснодарском крае на каждое место приходится по восемь резюме. Однако это не решает кадровый кризис, потому что школы ищут учителей-предметников, а соискателями становятся репетиторы и педагоги дополнительного образования. Об этом сообщает портал kuban.bfm.ru со ссылкой на hh.ru.

На сайте «Работа в России» по Краснодарскому краю сейчас актуальны 1 тыс. 693 вакансии на должность учителя.

Ранее министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева заявила, что в кубанских школах не хватает около тысячи педагогов. В основном это учителя начальных классов и преподаватели физики.