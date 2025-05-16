Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшей нехваткой учителей

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото gpointstudio, сайт freepik.com
    © Фото gpointstudio, сайт freepik.com

Министр просвещения рассказал, в каких регионах России наибольшие сложности с педагогическими кадрами

15 мая ТАСС сообщило, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о кадровом дифиците в сфере образования. В пятерку регионов с наибольшей нехваткой учителей входят Краснодарский край, Иркутская и Свердловская области, Красноярский край и Новосибирская область.

По его словам, с каждой территорией минпросвещения согласовало мероприятия по сокращению кадрового дефицита.

Читайте также:

Ранее чиновник заявлял, что незакрытая потребность в учителях в этом учебном году составляет 1,8%. Такие данные приводит Росстат.

При этом в Краснодарском крае на каждое место приходится по восемь резюме. Однако это не решает кадровый кризис, потому что школы ищут учителей-предметников, а соискателями становятся репетиторы и педагоги дополнительного образования. Об этом сообщает портал kuban.bfm.ru со ссылкой на hh.ru.

На сайте «Работа в России» по Краснодарскому краю сейчас актуальны 1 тыс. 693 вакансии на должность учителя.

Ранее министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева заявила, что в кубанских школах не хватает около тысячи педагогов. В основном это учителя начальных классов и преподаватели физики.

Как писали Юга.ру, в 2025 году учителям Краснодарского края обещают поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей.

Образование Работа Школа

Новости

Gloria Jeans сохранит две фабрики в Ростовской области. На них не будут шить военную экипировку
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +27 °С, но есть нюанс
В Краснодаре открыли «Маршрут здоровья» на 10 тысяч шагов. Где он находится?
Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшей нехваткой учителей
В Краснодаре в ГМР эвакуировали припаркованные на обочинах авто после двух ДТП с детьми
Мясо, рыба, молочка и яйца. В магазинах «Светофор» в Краснодарском крае и Адыгее изъяли и уничтожили больше 4 тонн продуктов

Лента новостей

Реклама на сайте