Минобрнауки Ингушетии опровергло новости об обысках из-за хищения 15 млн рублей на ЕГЭ. Обыски все же были, но по хищению на меньшую сумму

В Минобрнауки Ингушетии опровергли информацию об обысках из-за хищения средств, направленных на подготовку к ЕГЭ. Однако, Следственный комитет республики подтвердил обыски, но из-за другого уголовного дела

30 июля агентство «Интерфакс» сообщило об обысках в здании министерства образования и науки Ингушетии. Те же сведения распространили ТАСС и телеграм-канал Mash Gor.

По словам собеседника «Интерфакса», сотрудника правоохранительных органов, обыскные мероприятия связаны с уголовным делом о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ в республике.

Республиканская прокуратура сообщала агентству, что Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывших директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности Минобрнауки республики. Их обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в 2018 году фигуранты похитили бюджетные средства путем предоставления ложных сведений. Сотрудники министерства составили документы на 84 человек, которые якобы участвовали в подготовке и проведении ЕГЭ в регионе с 2016 по 2018 годы. По версии прокуратуры, эти люди не были педагогами и в проведении экзаменов участия не принимали.