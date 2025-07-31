Минобрнауки Ингушетии опровергло новости об обысках из-за хищения 15 млн рублей на ЕГЭ. Обыски все же были, но по хищению на меньшую сумму
В Минобрнауки Ингушетии опровергли информацию об обысках из-за хищения средств, направленных на подготовку к ЕГЭ. Однако, Следственный комитет республики подтвердил обыски, но из-за другого уголовного дела
30 июля агентство «Интерфакс» сообщило об обысках в здании министерства образования и науки Ингушетии. Те же сведения распространили ТАСС и телеграм-канал Mash Gor.
По словам собеседника «Интерфакса», сотрудника правоохранительных органов, обыскные мероприятия связаны с уголовным делом о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ в республике.
Республиканская прокуратура сообщала агентству, что Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывших директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности Минобрнауки республики. Их обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
По данным следствия, в 2018 году фигуранты похитили бюджетные средства путем предоставления ложных сведений. Сотрудники министерства составили документы на 84 человек, которые якобы участвовали в подготовке и проведении ЕГЭ в регионе с 2016 по 2018 годы. По версии прокуратуры, эти люди не были педагогами и в проведении экзаменов участия не принимали.
Помимо этого были выявлены документы с завышенными данными о компенсации, положенной 140 учителям за работу в подготовке и проведении ЕГЭ.
Сразу после выхода этих новостей «РИА Новости» передали опровержение обысков от пресс-службы министерства:
«В среду в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация об обысках, которые силовики провели в здании министерства образования и науки Ингушетии. «Насколько мне известно, никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства».
Позднее, вечером 30 июля, телеграм-канал Следственного комитета Ингушетии сообщил, что было задержано «должностное лицо» Министерства образования и науки республики, а также подтвердил, что обыски в здании все-таки были, но из-за другого уголовного процесса.
Задержанная сотрудница министерства подозревается в хищении 10,7 млн рублей, выделенных на выплату компенсации педагогам, участвовавшим в подготовке и проведении ЕГЭ с 2021 по 2022 годы. Ее обвиняют по статьям 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Как писали Юга.ру, в июне в Ингушетии выявили криптоферму на 264 устройства. Майнер украл электроэнергию на 4 млн рублей.