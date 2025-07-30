Суд обвинил министра здравоохранения Ингушетии в хищении 53 млн рублей

Ингушетия

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Верховный суд Ингушетии заключил под стражу бывшего главу минздрава и главврача онкодиспансера региона Магомеда-Башира Балаева

29 июля Верховный суд Республики Ингушетия сообщил о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения региона Магомеда-Башира Балаева. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2022-2023 годах он похитил 53,3 млн рублей, выделенных региону Минздравом РФ на закупку медицинского оборудования. 

Ранее, 22 июля, районный суд Магаса отказал в ходатайстве руководителя следственной группы и заключении под стражу Балаева, освободив бывшего министра. Однако, Верховный суд пересмотрел дело и вынес апелляцию.  

Вместе с Балаевым фигурантами дела выступают Качанов А. В., Зязиков Б. М. (их должности не уточняются) и «иные неустановленные лица»

«Закон для всех одинаков»:

Магомеда-Башира Балаева взяли под стражу в зале суда. Он задержан до 4 сентября включительно. 

Магомед-Башир Балаев возглавлял министерство здравоохранения Ингушетии с февраля 2022 года по июль 2023 года. Также он являлся координатором проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», а с марта 2025 года — главным врачом онкодиспансера республики. Его предшественник главврач Мусса Гезгиев в мае получил условный срок за закупку контрафактных лекарств на 10 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что в Краснодарском крае полицейские создали ОПГ и украли из бюджета 14 млн рублей.

Здравоохранение Кражи Магас Министерство здравоохранения РФ Мошенничество Преступления Суд Хищение

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