Суд обвинил министра здравоохранения Ингушетии в хищении 53 млн рублей

29 июля Верховный суд Республики Ингушетия сообщил о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения региона Магомеда-Башира Балаева. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2022-2023 годах он похитил 53,3 млн рублей, выделенных региону Минздравом РФ на закупку медицинского оборудования.

Ранее, 22 июля, районный суд Магаса отказал в ходатайстве руководителя следственной группы и заключении под стражу Балаева, освободив бывшего министра. Однако, Верховный суд пересмотрел дело и вынес апелляцию.

Вместе с Балаевым фигурантами дела выступают Качанов А. В., Зязиков Б. М. (их должности не уточняются) и «иные неустановленные лица».