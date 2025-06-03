В Ингушетии выявили криптоферму на 264 устройства. Майнер украл электроэнергию на 4 млн рублей

В Ингушетии организованная в заброшенном доме криптоферма приводила к перегрузкам в энергосетях и аварийным отключениям электричества у местных жителей

2 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии 38-летний мужчина организовал в заброшенном доме «незаконную» криптоферму на 264 устройства. Майнинг приводил к перегрузкам в энергосетях и частым аварийным отключениям электричества у местных жителей. По данным полиции, преступник украл электроэнергию на 4 млн рублей. Оборудование у нарушителя изъяли.

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В отношении майнера возбудили уголовное дело за «Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей. Напомним, в декабре 2024 года правительство РФ запретило майнинг в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне до 15 марта 2031-го. Позже запрет на майнинг криптовалюты смягчили. По новым правилам разрешено добывать цифровые деньги при условии использования собственной электроэнергии.