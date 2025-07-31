Жителя Тихорецка приговорили к условному сроку за рассылку дикпиков

Краснодарский краевой суд признал мужчину из Тихорецка виновным в распространении порнографии. Он рассылал незнакомым девушкам интимные фото

31 июля Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что краевой суд признал 32-летнего жителя Тихорецка виновным по статье 242 УК РФ (незаконное изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) за рассылку интимных фотографий.

Мужчина сфотографировал свой половой член и отправил снимки пяти девушкам «с целью знакомства». Таким образом он хотел привлечь внимание женщин, которые по фото смогли бы определить, «продолжать ли им с ним романтические отношения или же прекратить».