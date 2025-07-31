Жителя Тихорецка приговорили к условному сроку за рассылку дикпиков

Краснодарский край

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  • © фото wayhomestudio, сайт freepik.com
    © фото wayhomestudio, сайт freepik.com

Краснодарский краевой суд признал мужчину из Тихорецка виновным в распространении порнографии. Он рассылал незнакомым девушкам интимные фото

31 июля Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что краевой суд признал 32-летнего жителя Тихорецка виновным по статье 242 УК РФ (незаконное изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) за рассылку интимных фотографий. 

Мужчина сфотографировал свой половой член и отправил снимки пяти девушкам «с целью знакомства». Таким образом он хотел привлечь внимание женщин, которые по фото смогли бы определить, «продолжать ли им с ним романтические отношения или же прекратить».

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В суде мужчина не признал вину, но не отрицал изготовление и рассылку дикпиков. Проведенная экспертиза установила, что фотоснимки не являются объектами искусства, обладающими эстетической, исторической, культурной или художественной ценностью, а являются порнографией. 

Жителю Тихорецка назначили наказание в виде лишения свободы на три года условно. 

Как писали Юга.ру, весной 2025 года краснодарка стала жертвой взлома телеграм-аккаунта и шантажа с использованием личных интимных видео. Она отказалась платить вымогателям и рассказала о действиях злоумышленников, реакции окружения и о том, почему никто не имеет права стыдить женщину за ее тело и сексуальность.

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