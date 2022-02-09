В Краснодаре уволили водителя маршрутки из-за жалобы на просмотр порно за рулем

Жители Краснодара пожаловались на водителя автобуса № 78, который смотрел порноролик за рулем. В этот момент он вез пассажиров

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал ролик, снятый пассажиром автобуса №78. По словам автора, водитель автобуса во время работы смотрел порнографический ролик. При этом в салоне находились дети, которые могли это увидеть.

«Водитель даже не прятал телефон с видео, а наоборот — держал все напоказ, все это продолжалось как минимум минут 15», — рассказывает пассажир.

Отметим, что о порнографической составляющей говорит лишь автор ролика — пассажир. Доподлинно узнать, какой именно был контекст, не удалось.

Мужчина успел снять номер автобуса и маршрут, по которому он курсирует. После публикации в мэрии Краснодара сообщили, что сотрудника уволили с маршрута.

«Одному из руководителей автотранспортного предприятия будет объявлен выговор. Союз транспортников Кубани проведет собрание с перевозчиками, на котором обсудят поведение водителей, в том числе разберут этот случай», — говорится в сообщении администрации.

Юга.ру направили запрос в МВД, с просьбой разъяснить, не попадает ли действие водителя под ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». На момент публикации редакция не располагает официальным комментарием УМВД России по Краснодару.