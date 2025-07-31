Власти Ставрополья будут замедлять мобильный интернет при сигнале «Беспилотная опасность»

Ставропольский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В Ставропольском крае при объявлении беспилотной опасности будут снижать скорость работы мобильного интернета

29 июля портал органов государственной власти Ставропольского края сообщил, что при объявлении беспилотной опасности в регионе будут замедлять мобильный интернет. Такое решение приняли на совещании с краевыми министрами и главами территорий региона. 

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев на совещании выступил с докладом о нововведениях. Доклад принял губернатор региона Владимир Владимиров. 

По новым правилам, при поступлении сигнала «Беспилотная опасность» всем операторам мобильной связи необходимо замедлить скорость интернета на территории края. Отмена ограничений возможна после получения сигнала «Отбой беспилотной опасности». 

Нет сети:

Владимиров подчеркнул, что ограничения — «насущная необходимость, продиктованная соображениями безопасности». Губернатор попросил всех жителей края отнестись с пониманием к нововведениям. 

Помимо этого на совещании определили объекты, на территории которых мобильный интернет будут замедлять на постоянной основе. Скорость работы проводного интернета и Wi-Fi не изменится. 

Как писали Юга.ру, власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет.

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