«Проблема пробок неизбежна». Власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей

Проект расширения Ростовского шоссе в Краснодаре со строительством развязок обойдется в 22 млрд рублей

29 июля пресс-служба администрации Кубани сообщила , что расширение Ростовского шоссе в Краснодаре со строительством развязок оценили в 22 млрд рублей. Специалисты уже подготовили проект. «Что касается Ростовского шоссе — это федеральная трасса, есть готовая проектная документация на ее расширение и строительство развязок. Управление федеральных автомобильных дорог предлагает передать нам этот участок, но мы не готовы принять его без финансового обеспечения», — рассказал глава города Евгений Наумов.

В Краснодаре вырубят более 1,1 тыс. деревьев для строительства развязки между Володарского и Шевченко:

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что решить проблему пробок в Краснодаре должна новая программа развития дорожной сети, рассчитанная до 2035 года. Она включает 27 проектов, на реализацию которых направят более 150 млрд рублей.

По программе ведут капремонт Тургеневского моста, строят развязку в районе улиц Тихорецкой, Володарского и Шевченко и реконструируют улицу Есенина. В 2025 году начнется ремонт путепровода на улице Фадеева.

«Проблема пробок в Краснодаре неизбежна в силу исторического генплана города и узких улиц, которые невозможно расширить. Поэтому требуются нестандартные и комплексные решения», — заявил Кондратьев.