Власти изменят план ремонта Донской библиотеки в Ростове-на-Дону, учитывая критику от горожан и экспертов

Ростовская область

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  • Донская государственная публичная библиотека © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Донская государственная публичная библиотека © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В проектную документацию ремонта публичной библиотеки Ростова внесут изменения. Власти пообещали сохранить оригинальный облик здания

Предыстория. 28 марта Донская государственная публичная библиотека сообщила, что в здании ожидается капитальный ремонт. Тогда ростовские архитекторы, краеведы и экскурсоводы выразили недовольство планируемыми ремонтными работами и изменением исторического фасада здания.

23 июля официальный портал Правительства Ростовской области сообщил, что план капитального ремонта Донской библиотеки доработают с учетом мнения горожан. 

Опрос жителей проводился на сайте и стилобате библиотеки по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Игоря Слюсаря. Он длился до 30 июня и, по словам властей, в нем приняли участие 4800 респондентов. 

По результатам опроса, в проектную документацию внесли изменения. Фасад здания будет сохранен и выполнен из туфа из того же карьера, откуда брали материал для оригинального фасада. В ремонте будут использовать скрытое крепление элементов, также сохранят облик оконных проемов.

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Внутри библиотеки организуют проходы между посадочными местами в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Облицовку фонтанов сделают из акрила, а цвет останется прежним. 

В кинозале появятся акустические панели с покрытием под дерево, а облик пространства сохранят. 

«За прошедшие 30 лет здание ни разу не ремонтировалось основательно и перестало соответствовать современным требованиям, в том числе нормам безопасности. Работы, которые предстоит провести, не только улучшат условия для читателей и сотрудников, но и позволят нашему учреждению работать на радость жителей еще не одно десятилетие», — прокомментировала руководитель библиотеки Анна Желябовская.

По данным министра культуры региона Анны Дмитриевой, внести корректировки в документацию должны до конца 2025 года. 

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