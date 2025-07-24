Предыстория. 28 марта Донская государственная публичная библиотека сообщила, что в здании ожидается капитальный ремонт. Тогда ростовские архитекторы, краеведы и экскурсоводы выразили недовольство планируемыми ремонтными работами и изменением исторического фасада здания.

23 июля официальный портал Правительства Ростовской области сообщил, что план капитального ремонта Донской библиотеки доработают с учетом мнения горожан.

Опрос жителей проводился на сайте и стилобате библиотеки по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Игоря Слюсаря. Он длился до 30 июня и, по словам властей, в нем приняли участие 4800 респондентов.

По результатам опроса, в проектную документацию внесли изменения. Фасад здания будет сохранен и выполнен из туфа из того же карьера, откуда брали материал для оригинального фасада. В ремонте будут использовать скрытое крепление элементов, также сохранят облик оконных проемов.