Мантры под открытым небом. Сати Казанова выступит с этническим концертом-медитацией в парке «Краснодар»

Парк «Краснодар» анонсировал на 1 августа концерт Sati Ethnica с новым альбомом Lineage. Это проект Сати Казановой, который певица создала совместно с музыкантами Ильдаром Гиридари и Ивайло Благоевым.

Зрителей ждет симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов. Выступления Sati Ethnica — это не концерт в обычном понимании, а иммерсивное взаимодействие со зрителем.