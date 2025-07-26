Мантры под открытым небом. Сати Казанова выступит с этническим концертом-медитацией в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • Sati Ethnica © Скриншот видео с Rutube-канала «old audio»
    Sati Ethnica © Скриншот видео с Rutube-канала «old audio»

В амфитеатре парка «Краснодар» 1 августа состоится концерт проекта Sati Ethnica (16+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 1 августа концерт Sati Ethnica с новым альбомом Lineage. Это проект Сати Казановой, который певица создала совместно с музыкантами Ильдаром Гиридари и Ивайло Благоевым.

Зрителей ждет симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов. Выступления Sati Ethnica — это не концерт в обычном понимании, а иммерсивное взаимодействие со зрителем.

Мировые хиты, фьюжн и кубинские ритмы:

«Для такого звучания нужна особая атмосфера, как в амфитеатре — мантры под открытым небом предполагают полное погружение в аутентичность момента. Окунитесь в пространство звука и смыслов», — приглашают организаторы.

Концерт состоится 1 августа в 20:00 в амфитеатре парка «Краснодар». Стоимость 4000-6500 рублей.

Сати Казанова — российская певица кабардинского происхождения. Бывшая участница женской поп-группы «Фабрика».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 августа пройдет вечеринка, посвященная уличному художнику Бэнкси.

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Мантры под открытым небом. Сати Казанова выступит с этническим концертом-медитацией в парке «Краснодар»
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