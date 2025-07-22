Мировые хиты, фьюжн и кубинские ритмы. В Геленджике пройдет серия джазовых концертов
В Театре Старого парка в Кабардинке выступят джазовые музыканты (12+)
Культурный центр «Старый парк» анонсировал джазовые концерты, которые пройдут в июле и августе. Мероприятия состоятся в рамках «II Летнего джазового фестиваля».
- 27 июля в 19:00 выступит секстет Виталия Головнева с авторской программой;
- 3 августа в 19:00 состоится премьера джазового спектакля «Она» о золотой эре мюзиклов в исполнении BlueMarine;
- 10 августа в 19:00 выступят музыканты Алексей Самарин, Антон Давидянц и Александр Боженко с программой в стиле фьюжн;
- 17 августа в 19:00 сыграет квартет кубинского музыканта Хуана Орландиса. В программе смесь традиционных ритмов и современного джаза;
- 24 августа в 19:00 выступит секстет Оксаны Ференчук с джазом на русском языке и программой от советской классики до авторских композиций;
- 30 августа в 19:00 выступят Карина Арбельяни & Band с программой «Bridges of Love». Музыканты ипсолнят мировые хиты: например, My Heart Will Go On, Toxic, Bad Romance, Seven Nation Army и другие. Также в этот день состоится торжественное закрытие фестиваля.
Леша Свик, Олег Майами, Filatov и Karas, Банд`Эрос:
Концерты состоятся в селе Кабардинка в Театре Старого парка по улице Черноморской, 55. Стоимость билетов — от 2200 рублей.
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