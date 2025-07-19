В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная уличному художнику Бэнкси
В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (16+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 3 августа вечеринку «Бэнкси. Гений или вандал современности?», посвященную знаменитому уличному художнику.
В программе:
- лекция от историка Алены Дубиковской о том, как развивалось уличное искусство и как его поменял Бэнкси;
- лекция от дизайнера Ланы Эннс про анонимность и протест в его творчестве, а также про самые яркие и громкие работы;
- просмотр фильма «Выход через сувенирную лавку» 2010 года, срежиссированного самим Бэнкси;
- обсуждение увиденного на экране.
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«Эта встреча посвящена скандально известному и неуловимому, великому и таинственному художнику, который вывел стрит-арт из андеграунда на мировую арену. Его творчество остро реагирует на политические и социальные проблемы, и прямо сейчас привлекает внимание миллионов людей по всему миру», — рассказали организаторы.
Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта. Получил международное признание благодаря граффити с использованием трафаретной печати. В его работах присутствует черный юмор, а также социальные и политические высказывания.
Вечеринка состоится 3 августа в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру,