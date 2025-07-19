В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная уличному художнику Бэнкси

В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (16+)

«Эта встреча посвящена скандально известному и неуловимому, великому и таинственному художнику, который вывел стрит-арт из андеграунда на мировую арену. Его творчество остро реагирует на политические и социальные проблемы, и прямо сейчас привлекает внимание миллионов людей по всему миру», — рассказали организаторы.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта. Получил международное признание благодаря граффити с использованием трафаретной печати. В его работах присутствует черный юмор, а также социальные и политические высказывания.

Вечеринка состоится 3 августа в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.