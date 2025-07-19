В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная уличному художнику Бэнкси

Краснодарский край

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  • Граффити «Свингер» (Swinger, 2008, Новый Орлеан) © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic
    Граффити «Свингер» (Swinger, 2008, Новый Орлеан) © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (16+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 3 августа вечеринку «Бэнкси. Гений или вандал современности?», посвященную знаменитому уличному художнику.

В программе:

  • лекция от историка Алены Дубиковской о том, как развивалось уличное искусство и как его поменял Бэнкси;
  • лекция от дизайнера Ланы Эннс про анонимность и протест в его творчестве, а также про самые яркие и громкие работы;
  • просмотр фильма «Выход через сувенирную лавку» 2010 года, срежиссированного самим Бэнкси;
  • обсуждение увиденного на экране.

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«Эта встреча посвящена скандально известному и неуловимому, великому и таинственному художнику, который вывел стрит-арт из андеграунда на мировую арену. Его творчество остро реагирует на политические и социальные проблемы, и прямо сейчас привлекает внимание миллионов людей по всему миру», — рассказали организаторы.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта. Получил международное признание благодаря граффити с использованием трафаретной печати. В его работах присутствует черный юмор, а также социальные и политические высказывания.

Вечеринка состоится 3 августа в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 

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В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная уличному художнику Бэнкси
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