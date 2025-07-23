Советник генпрокурора РФ: защита традиционных ценностей стала инструментом манипуляций и запугивания людей

Вся Россия

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  • © Фото Ratte, commons.wikimedia.org
    © Фото Ratte, commons.wikimedia.org

Заявление Натальи Поклонской прозвучало на фоне принятия закона о блокировке фильмов за «дискредитацию традиционных ценностей»

21 июля советник генпрокурора РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выступила c критикой инициатив, направленных на запрет «неправильной» литературы и ужесточение контроля над культурной сферой под предлогом защиты традиционных ценностей. Ее заявление прозвучало на фоне принятия закона о блокировке фильмов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Поклонская выразила обеспокоенность курсом на изоляцию и цензуру: «При желании можно взять любую книгу и найти в ней чего-то этакого, нетрадиционного. Запрещать людям читать или вместо них выбирать «правильную литературу» — это значит сомневаться в способности взрослого населения страны разумно мыслить самостоятельно и ответственно».

По ее мнению, усиливающаяся тенденция ограждать общество от «вредного» культурного контента превращается в механизм давления: «Инициативы, связанные с защитой традиционных семейных ценностей, в наши дни стали инструментом манипуляций и запугивания людей»

Она привела в пример людей с врожденными особенностями полового развития (интерсекс-персон) и напомнила, что в Средние века их могли сжечь за связь с дьяволом. Современное же общество, по словам Поклонской, должно было чему-то научиться и не руководствоваться страхом.

Как писали Юга.ру, Госдума одобрила штрафы за поиск «экстремистских» материалов. Инициатива столкнулась с критикой всех фракций, за исключением «Единой России». Представитель КПРФ Артем Прокофьев заявил, что «это даже не требование молчать, это требование не искать и не думать». Владислав Даванков из «Новых людей» назвал закон «нападением на базовые права граждан».

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Советник генпрокурора РФ: защита традиционных ценностей стала инструментом манипуляций и запугивания людей
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