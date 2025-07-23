21 июля советник генпрокурора РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выступила c критикой инициатив, направленных на запрет «неправильной» литературы и ужесточение контроля над культурной сферой под предлогом защиты традиционных ценностей. Ее заявление прозвучало на фоне принятия закона о блокировке фильмов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Поклонская выразила обеспокоенность курсом на изоляцию и цензуру: «При желании можно взять любую книгу и найти в ней чего-то этакого, нетрадиционного. Запрещать людям читать или вместо них выбирать «правильную литературу» — это значит сомневаться в способности взрослого населения страны разумно мыслить самостоятельно и ответственно».

По ее мнению, усиливающаяся тенденция ограждать общество от «вредного» культурного контента превращается в механизм давления: «Инициативы, связанные с защитой традиционных семейных ценностей, в наши дни стали инструментом манипуляций и запугивания людей».

Она привела в пример людей с врожденными особенностями полового развития (интерсекс-персон) и напомнила, что в Средние века их могли сжечь за связь с дьяволом. Современное же общество, по словам Поклонской, должно было чему-то научиться и не руководствоваться страхом.