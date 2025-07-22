Россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов. Штраф — до 5 тыс. рублей

21 июля РБК сообщил , что депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов, который касается бездомных животных. Они хотят запретить кормить четвероногих возле многоквартирных домов, больниц, аптек, санаториев, школ, детских и спортплощадок.

Против эвтаназии и за стерилизацию:

Депутат Александр Спиридонов рассказал, что в финальной версии законопроекта будет прописано, что речь идет о запрете на кормление собак, а не, например, голубей.

Другой законопроект из пакета касается препятствия отлову бездомных животных. Такие действия будут запрещены. Еще один законопроект вводит ответственность за несообщение о бездомных животных на территории предприятий.

Во всех трех документах прописано одинаковое наказание: предупреждение или штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Напомним, в марте Заксобрание Краснодарского края поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, приютам разрешат усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение определенного срока.

Сейчас в регионе действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных на прежние места обитания.

Комитет Совфеда не поддержал проект, а его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню».

Зоозащитники призывали краснодарцев обратиться с протестом к Путину. Они собрали подписи против законопроекта и провели пикет. Акции протеста прошли и в других городах страны.