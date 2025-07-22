Россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов. Штраф — до 5 тыс. рублей
Депутаты собираются наказывать россиян, которые кормят бездомных животных возле многоквартирных домов, больниц, школ, спортплощадок
21 июля РБК сообщил, что депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов, который касается бездомных животных. Они хотят запретить кормить четвероногих возле многоквартирных домов, больниц, аптек, санаториев, школ, детских и спортплощадок.
Регионам собираются дать право расширять список мест по своему усмотрению.
Против эвтаназии и за стерилизацию:
Депутат Александр Спиридонов рассказал, что в финальной версии законопроекта будет прописано, что речь идет о запрете на кормление собак, а не, например, голубей.
Другой законопроект из пакета касается препятствия отлову бездомных животных. Такие действия будут запрещены. Еще один законопроект вводит ответственность за несообщение о бездомных животных на территории предприятий.
Во всех трех документах прописано одинаковое наказание: предупреждение или штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Напомним, в марте Заксобрание Краснодарского края поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, приютам разрешат усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение определенного срока.
Сейчас в регионе действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных на прежние места обитания.
Комитет Совфеда не поддержал проект, а его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню».
Зоозащитники призывали краснодарцев обратиться с протестом к Путину. Они собрали подписи против законопроекта и провели пикет. Акции протеста прошли и в других городах страны.
Как писали Юга.ру, краснодарский приют для собак установил часы приема. Он открыт для посещения два дня в неделю.