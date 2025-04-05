Против эвтаназии и за стерилизацию. В Краснодаре прошел массовый пикет в защиту бездомных животных

Краснодарский край

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  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Арины
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Арины

Более 150 человек приехали на окраину Краснодара, чтобы посетить массовый пикет против жестокого обращения с бездомными животными

5 апреля в Краснодаре состоялся массовый пикет в защиту бездомных животных. Акцию согласовала мэрия города.

Активистка Яна Антонова рассказала Юга.ру, что в сквере «Кленовый» учхоза Кубань собралось около 150 человек. Большинство были с плакатами.

Многие плакаты обличали аморальность убийства животных, призывали отслеживать зоосадистов и живодеров и предлагали отказываться от эвтаназии в пользу стерилизации и чипирования. Автор одного из плакатов спросил: «Полиция, где уголовные дела по статье 245 УК РФ?» — о жестоком обращении с животными.

Антонова пообщалась с несколькими краснодарками.

«Я за гуманные законы, чтобы не было убийств, а была помощь животным. Привезли гуманитарку, которая пойдет приютам», — сказала Диана.

  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Яны Антоновой

«Я против закона Останиной. Занимаюсь зоозащитой и кормлю бездомных животных. Каждое живое существо хочет жить, и отнимать жизнь у собак нельзя. Если государство не может заботиться о бездомных животных, люди будут делать это сами», — заявила Елена.

Отстрел, эвтаназия или еще один приют:

«Мы пришли сюда, чтобы поддержать бездомных животных, так как их больше некому поддержать. Хотим донести, что не все животные агрессивные и они не заслуживают смерти. Что нужно регулировать численность и выделять деньги на приюты. Нужно стерилизовать домашних, чтобы не было бездомных», — сказала Мария.

Читательница Юга.ру подтвердила, что акцию посетило больше ста человек, но назвать точное число не взялась.

  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Арины
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Арины
  • Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Арины
    Массовый пикет в защиту бездомных животных © Фото Арины

Напомним, 19 марта в Краснодаре коллективное обращение к президенту РФ против нового закона о бездомных животных подписали 2800 человек. Подробнее о законопроекте, который разрешит усыплять животных, можно прочитать здесь

Животные Законодательство Краснодар Митинги

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Против эвтаназии и за стерилизацию. В Краснодаре прошел массовый пикет в защиту бездомных животных
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