Против эвтаназии и за стерилизацию. В Краснодаре прошел массовый пикет в защиту бездомных животных
Более 150 человек приехали на окраину Краснодара, чтобы посетить массовый пикет против жестокого обращения с бездомными животными
5 апреля в Краснодаре состоялся массовый пикет в защиту бездомных животных. Акцию согласовала мэрия города.
Активистка Яна Антонова рассказала Юга.ру, что в сквере «Кленовый» учхоза Кубань собралось около 150 человек. Большинство были с плакатами.
Многие плакаты обличали аморальность убийства животных, призывали отслеживать зоосадистов и живодеров и предлагали отказываться от эвтаназии в пользу стерилизации и чипирования. Автор одного из плакатов спросил: «Полиция, где уголовные дела по статье 245 УК РФ?» — о жестоком обращении с животными.
Антонова пообщалась с несколькими краснодарками.
«Я за гуманные законы, чтобы не было убийств, а была помощь животным. Привезли гуманитарку, которая пойдет приютам», — сказала Диана.
«Я против закона Останиной. Занимаюсь зоозащитой и кормлю бездомных животных. Каждое живое существо хочет жить, и отнимать жизнь у собак нельзя. Если государство не может заботиться о бездомных животных, люди будут делать это сами», — заявила Елена.
Отстрел, эвтаназия или еще один приют:
«Мы пришли сюда, чтобы поддержать бездомных животных, так как их больше некому поддержать. Хотим донести, что не все животные агрессивные и они не заслуживают смерти. Что нужно регулировать численность и выделять деньги на приюты. Нужно стерилизовать домашних, чтобы не было бездомных», — сказала Мария.
Читательница Юга.ру подтвердила, что акцию посетило больше ста человек, но назвать точное число не взялась.