Более 150 человек приехали на окраину Краснодара, чтобы посетить массовый пикет против жестокого обращения с бездомными животными

5 апреля в Краснодаре состоялся массовый пикет в защиту бездомных животных. Акцию согласовала мэрия города.

Активистка Яна Антонова рассказала Юга.ру, что в сквере «Кленовый» учхоза Кубань собралось около 150 человек. Большинство были с плакатами.

Многие плакаты обличали аморальность убийства животных, призывали отслеживать зоосадистов и живодеров и предлагали отказываться от эвтаназии в пользу стерилизации и чипирования. Автор одного из плакатов спросил: «Полиция, где уголовные дела по статье 245 УК РФ?» — о жестоком обращении с животными.

Антонова пообщалась с несколькими краснодарками.

«Я за гуманные законы, чтобы не было убийств, а была помощь животным. Привезли гуманитарку, которая пойдет приютам», — сказала Диана.