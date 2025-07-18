Краснодарский приют для собак установил часы приема. Когда его можно посещать?

В Краснодаре муниципальный приют для собак открыт для посещения два дня в неделю

В эти часы посетители и волонтеры могут приехать в приют и познакомиться с животными.

18 июля краснодарский муниципальный приют для собак установил официальные часы приема: вторник и четверг с 13:00 до 15:00.

Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке:

Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме».

Приют работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), которая сейчас действует в Краснодарском крае. Животных содержат 26 дней. За это время их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Затем животных возвращают в прежнюю среду обитания, если для них не находят хозяев.