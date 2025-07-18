Краснодарский приют для собак установил часы приема. Когда его можно посещать?
В Краснодаре муниципальный приют для собак открыт для посещения два дня в неделю
18 июля краснодарский муниципальный приют для собак установил официальные часы приема: вторник и четверг с 13:00 до 15:00.
В эти часы посетители и волонтеры могут приехать в приют и познакомиться с животными.
Перед посещением сотрудники приюта просят позвонить в диспетчерскую службу номеру 8 (861) 991-31-86.
Приют находится в поселке Березовом на улице Скульптора Коломойцева, 30.
Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке:
Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме».
Приют работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), которая сейчас действует в Краснодарском крае. Животных содержат 26 дней. За это время их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Затем животных возвращают в прежнюю среду обитания, если для них не находят хозяев.
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