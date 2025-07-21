В Азовском море заметили много опасных медуз, а в Черном — скатов

Пляжи Темрюкского района усыпаны опасными медузами, а в Анапе плавает большое количество скатов

18 июля в социальных сетях появились ролики с усыпанного медузами пляжа в поселке Пересыпь в Темрюкском районе. Поселок находится в 23 км от Темрюка.

20 июля телеграм-канал «Коммерсантъ FM» сообщил о жалобах туристов, которые не могут зайти в воду из-за скопления медуз-корнеротов, которые отличаются фиолетовым окрасом. Такие медузы могут болезненно ужалить. Одна из туристок, отдыхающая в Приморско-Ахтарске, рассказала изданию, что сначала медуз было немного, но позднее их стало больше. Одна из них ужалила отдыхающую в ногу, а ее дочь — в живот. По мнению эколога Константина Згуровского, скопление медуз связано с большим количеством фосфора в воде. Он поступает в воду вместе с отходами сельскохозяйственной деятельности. Эколог отметил, что нужно «заниматься снижением загрязнения моря».

20 июля телеграм-канал «Кубанские Новости» сообщил, что пляжи в станице Голубицкой чистые — медуз нет.

В тот же день телеграм-канал «Темрюк Инфо» также сообщил, что «медуз не видно».

21 июля блогер Стас Калиниченко рассказал, что пляже станицы Должанской в Ейском районе медуз мало. Животные встречаются в Таганрогском заливе, но они немногочисленны.

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19 июля эколог Вениамин Голубитченко сообщил изданию «Подъем», что медуз прибил к берегу Азовского моря юго-западный ветер и нашествия нет. «Их не стало больше, они просто скопились. Медузы — это слабо сопротивляющиеся ветрам и течению животные. Они очень медленно плавают, и максимум, что могут — это подниматься ближе к поверхности и опускаться больше на глубину. Но глубины в Азовском море — 9 метров, поэтому там особо некуда занырнуть. Вот они и скопились у определённых участков берега, где Пересыпь, Темрюк, Голубицкая», — прокомментировал он. По данным эколога, соленость Азовского моря повышается, и скоро ее уровень повысится до такого же, как в Черном море. Поэтому в Азовское море проникает флора и фауна из Черного и «находит там себе подходящие условия, размножается хорошо и в большом количестве». Голубитченко подчеркнул, что медуз-корнеротов стоит опасаться — они могут вызвать серьезные ожоги, которые опасны для жизни. В то же время на побережье Анапы было замечено нашествие скатов. 18 июля блогер Юрий Озаровский опубликовал видео с пляжа «Буревестник». По данным автора роликов, в море плавает большое количество скатов. Купаться «комфортно», но спасатели запрещают.