На туристов напали скаты-хвостоколы, краб «снял» видео под водой, а дельфин «угостил» блогеров рыбой. Собрали новости с побережья Черного моря

Краснодарский край

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  • © Скриншот из видео телеграм-канала Kub Mash и скриншот фото блогера Макса Анапского
    © Скриншот из видео телеграм-канала Kub Mash и скриншот фото блогера Макса Анапского

В Туапсе девушка уронила телефон на дно к крабу, а в Анапе отдыхающих укололи скаты и помогли с уловом дельфины

8 июля телеграм-канал Kub Mash опубликовал ролик, снятый туристкой на побережье Туапсе. Девушка каталась на сапе и выронила телефон, который, оказавшись на морском дне, попал в клешни краба. Водлолазы достали смартфон спустя 5 часов поисков.

«Интересно, будут искать того краба, чтобы фотографии отдать?!», — написала одна из подписчиц. 

Обсуждаемой темой стали и действия других морских жителей — скатов. 7 июля телеграм-канал «Анапское Черноморье» рассказал о пострадавшем от укола ската-хвостокола туристе из Липецка. Инцидент произошел на побережье Анапы. 

«Местные, кстати, сказали, что это редкий случай. И знаете, я даже не исключаю, что это нападение не случайно. Или так на него мазут подействовал, что он активизировался, или он мстит людям за то, что они допустил эту страшную катастрофу», — заявил пострадавший.

Также 7 июля телеграм-канал «ПВА» сообщил о другой пострадавшей от нападения ската. Рыба ужалила девушку в щиколотку.

  • © Коллаж из скриншотов публикаций телеграм-каналов «Анапское Черноморье» и «ПВА»
    © Коллаж из скриншотов публикаций телеграм-каналов «Анапское Черноморье» и «ПВА»

«Они станут лучшими друзьями»:

В тот же день, 7 июля, блогер Вячеслав Ревун опубликовал видео с дельфинами, замеченными на берегу Анапы в районе технополиса «Эра». Млекопитающие плавали возле людей и охотились на рыб.  

Рыбу, за которой охотились дельфины, вытащили отдыхающие. Блогер Макс Анапский рассказал, что это — обыкновенный серебристый горбыль, которого китообразные прибили к берегу. 

Ранее, в 2024 году, Юга.ру спрашивали у центра спасения дельфинов «Дельфа», можно ли подходить близко к морским млекопитающим и не вредит ли им повышенное внимание людей.

«Дельфины — разумные создания. Они действительно очень дружелюбны, несмотря на то, что немало страдают от деятельности человека. Дикие дельфины намеренно не будут причинять вред людям. Если дельфину кто-то не нравится, он просто уплывет.

Но не стоит преследовать дельфинов, приставать, досаждать им, пытаться потрогать — дикие животные этого крайне не любят. Ни в коем случае нельзя кормить диких китообразных — это меняет их пищевое поведение, что крайне печально сказывается на дальнейшей жизни. Они могут стать попрошайками и перестать охотиться, станут больше подходить к рыбакам с удочками и крючками, а это смертельно опасно для дельфинов».  

Как писали Юга.ру, 25 июня центр «Дельфа» запустил программу, которая призывает наблюдать за дельфинами ответственно и экологично.

Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Туапсинский район Черное море

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