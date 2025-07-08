На туристов напали скаты-хвостоколы, краб «снял» видео под водой, а дельфин «угостил» блогеров рыбой. Собрали новости с побережья Черного моря

В Туапсе девушка уронила телефон на дно к крабу, а в Анапе отдыхающих укололи скаты и помогли с уловом дельфины

8 июля телеграм-канал Kub Mash опубликовал ролик, снятый туристкой на побережье Туапсе. Девушка каталась на сапе и выронила телефон, который, оказавшись на морском дне, попал в клешни краба. Водлолазы достали смартфон спустя 5 часов поисков. «Интересно, будут искать того краба, чтобы фотографии отдать?!», — написала одна из подписчиц.

Обсуждаемой темой стали и действия других морских жителей — скатов. 7 июля телеграм-канал «Анапское Черноморье» рассказал о пострадавшем от укола ската-хвостокола туристе из Липецка. Инцидент произошел на побережье Анапы. «Местные, кстати, сказали, что это редкий случай. И знаете, я даже не исключаю, что это нападение не случайно. Или так на него мазут подействовал, что он активизировался, или он мстит людям за то, что они допустил эту страшную катастрофу», — заявил пострадавший. Также 7 июля телеграм-канал «ПВА» сообщил о другой пострадавшей от нападения ската. Рыба ужалила девушку в щиколотку.

© Коллаж из скриншотов публикаций телеграм-каналов «Анапское Черноморье» и «ПВА»

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В тот же день, 7 июля, блогер Вячеслав Ревун опубликовал видео с дельфинами, замеченными на берегу Анапы в районе технополиса «Эра». Млекопитающие плавали возле людей и охотились на рыб.

Рыбу, за которой охотились дельфины, вытащили отдыхающие. Блогер Макс Анапский рассказал, что это — обыкновенный серебристый горбыль, которого китообразные прибили к берегу.

Ранее, в 2024 году, Юга.ру спрашивали у центра спасения дельфинов «Дельфа», можно ли подходить близко к морским млекопитающим и не вредит ли им повышенное внимание людей. «Дельфины — разумные создания. Они действительно очень дружелюбны, несмотря на то, что немало страдают от деятельности человека. Дикие дельфины намеренно не будут причинять вред людям. Если дельфину кто-то не нравится, он просто уплывет. Но не стоит преследовать дельфинов, приставать, досаждать им, пытаться потрогать — дикие животные этого крайне не любят. Ни в коем случае нельзя кормить диких китообразных — это меняет их пищевое поведение, что крайне печально сказывается на дальнейшей жизни. Они могут стать попрошайками и перестать охотиться, станут больше подходить к рыбакам с удочками и крючками, а это смертельно опасно для дельфинов».