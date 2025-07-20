«Достаточно своих пассажиров». Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы

Гендиректор аэропорта Геленджика заявил, что авиагавань будет обслуживать только внутренние рейсы

19 июля гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко сообщил «РИА Новости», что аэрохаб не будет выполнять международные рейсы, так как это может убыточно:



«Международные рейсы не планировали. Мы не открывали его под международные рейсы, потому что аэропорт Анапы — международный, аэропорт Краснодара — международный, и аэропорт Сочи. С нашей точки зрения, это будет убыточно».

По словам Таранченко, у аэропорта Геленджика «достаточно своих пассажиров», в том числе из Новороссийска и прибрежных районов.



Напомним, что 10 российских аэропортов, в том числе в Краснодаре и в Анапе, закрыли 24 февраля 2022 года в связи с началом СВО. Также ранее не работала воздушная гавань Геленджика, однако в июле 2025 Росавиация заявила о возобновлении полетов. Первый рейс из Москвы состоялся 18 июля.