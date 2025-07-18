135 человек осудили за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Они получили от 6,5 до 15 лет тюрьмы

По делу о погроме в аэропорту Махачкалы осудили уже 135 человек

18 июля Следственный комитет РФ сообщил , что после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году суд вынес 28 приговоров. 135 фигурантов уголовных дел получили тюремные сроки от 6,5 до 15 лет общего режима.

Следствие установило, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев разместили в популярном мессенджере публикации, направленные на возбуждение ненависти и вражды к гражданам Израиля. Эти посты побудили жителей Махачкалы к участию в массовых беспорядках.

Их обвинили в унижении человеческого достоинства (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Сейчас все трое мужчин находятся в розыске. Уголовные дела по ним направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения.

Напомним, вечером 29 октября 2023 года толпа прорвалась в аэропорт «Уйташ» Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Около 1,5 тыс. человек пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.

Пострадали больше 20 человек, в том числе полицейские. Беспорядки привели к повреждению имущества аэропорта на сумму больше 24 млн рублей.