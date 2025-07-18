135 человек осудили за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Они получили от 6,5 до 15 лет тюрьмы
По делу о погроме в аэропорту Махачкалы осудили уже 135 человек
18 июля Следственный комитет РФ сообщил, что после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году суд вынес 28 приговоров. 135 фигурантов уголовных дел получили тюремные сроки от 6,5 до 15 лет общего режима.
Осужденным предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ:
- участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением иных предметов, представляющих опасность для окружающих, нарушение требований в области транспортной безопасности (ч. 1, 2 ст. 212 и ч. 3 ст. 263.1);
- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317);
- применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318).
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Следствие установило, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев разместили в популярном мессенджере публикации, направленные на возбуждение ненависти и вражды к гражданам Израиля. Эти посты побудили жителей Махачкалы к участию в массовых беспорядках.
Их обвинили в унижении человеческого достоинства (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Сейчас все трое мужчин находятся в розыске. Уголовные дела по ним направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения.
Напомним, вечером 29 октября 2023 года толпа прорвалась в аэропорт «Уйташ» Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Около 1,5 тыс. человек пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.
Пострадали больше 20 человек, в том числе полицейские. Беспорядки привели к повреждению имущества аэропорта на сумму больше 24 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в середине мая в Махачкале подростки устроили массовую драку. Полиция задержала 67 человек.