В Махачкале подростки устроили массовую драку. Полиция задержала 67 человек

Дагестан

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Baza»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Baza»

В Махачкале подростки через социальные сети организовали массовые драки

МВД Дагестана сообщило, что 16 мая в Махачкале на площади Ленина произошла массовая драка среди подростков. По данным телеграм-канала Baza, столкновения начались после того, как на соревнованиях по борьбе парень из столицы республики проиграл представителю Кизляра. Команда поверженного решила отомстить победителю.

Полиция задержала 12 человек. В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

В центре Краснодара устроили массовую драку:

17 мая конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. На улице Каммаева полиция задержала 55 человек. 18 из них привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). В отношении родителей 35 несовершеннолетних составили протоколы также за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Для координации своих действий подростки использовали социальные сети. Одни из участников конфликта называют себя «пятисотые», другие — «стотринадцатые».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем.

Как писали Юга.ру, 29 октября 2023 года в Дагестане начались беспорядки. Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. 

Дети Махачкала Полиция Происшествия

Новости

Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей. В Краснодаре пройдет книжный фестиваль
В Краснодаре в кино показывают фильм «Громовержцы». Под каким названием искать в расписании?
В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса пройдет турнир по триатлону
Геленджик и Донецк связал сезонный автобус. Узнали расписание
Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года
В Кореновске суд оштрафовал предпринимателя за повреждение объекта культурного наследия

Лента новостей

Реклама на сайте