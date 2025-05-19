В Махачкале подростки устроили массовую драку. Полиция задержала 67 человек

В Махачкале подростки через социальные сети организовали массовые драки

МВД Дагестана сообщило, что 16 мая в Махачкале на площади Ленина произошла массовая драка среди подростков. По данным телеграм-канала Baza, столкновения начались после того, как на соревнованиях по борьбе парень из столицы республики проиграл представителю Кизляра. Команда поверженного решила отомстить победителю.

Полиция задержала 12 человек. В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).