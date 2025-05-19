В Махачкале подростки устроили массовую драку. Полиция задержала 67 человек
В Махачкале подростки через социальные сети организовали массовые драки
МВД Дагестана сообщило, что 16 мая в Махачкале на площади Ленина произошла массовая драка среди подростков. По данным телеграм-канала Baza, столкновения начались после того, как на соревнованиях по борьбе парень из столицы республики проиграл представителю Кизляра. Команда поверженного решила отомстить победителю.
Полиция задержала 12 человек. В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).
В центре Краснодара устроили массовую драку:
17 мая конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. На улице Каммаева полиция задержала 55 человек. 18 из них привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). В отношении родителей 35 несовершеннолетних составили протоколы также за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Для координации своих действий подростки использовали социальные сети. Одни из участников конфликта называют себя «пятисотые», другие — «стотринадцатые».
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем.
Как писали Юга.ру, 29 октября 2023 года в Дагестане начались беспорядки. Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива.