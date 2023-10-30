Главное о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября: реакция властей и переносы рейсов

В антисемитских беспорядках в Махачкале пострадало 20 человек, 60 задержаны

Что случилось? Беспорядки в Дагестане начались вечером 29 октября. Несколько сотен человек прорвались в аэропорт Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Там они решили выразить свой протест. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Толпа сломала входные двери аэропорта и попала в здание.

Затем люди забрались на крышу международного терминала, сломали забор и вышли на взлетно-посадочную полосу.

Пассажиров из приземлившихся самолетов не выпускали. Два рейса не могли сесть и кружили в небе. Один из них летел из Москвы, другой — из Нижневартовска. Рейсы направили на запасные аэродромы в Минводы и Владикавказ.

Также на вылет перенесли два рейса в Москву и один в Сургут, сообщили в Росавиации. От посторонних территорию аэропорта освободили в 22:20. Также около 21:40 аэропорт закрыли на прилет. Предварительно, его планируют открыть около 3:00 31 октября.

Реакция властей. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия бунтующих грубым нарушением закона. Он отметил, что произошедшее получит оценку правоохранительных органов. «Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — написал Меликов.

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Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка заявил, что организаторов и участников беспорядков ждет «неминуемое уголовное наказание». По факту беспорядков в аэропорту «Уйташ» следственные органы республики возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ход расследования поставила на контроль республиканская прокуратура. Также за делом следит руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. В Минздраве Дагестана сообщили, что пострадали более 20 человек, в том числе — полицейские. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. Утром 30 октября в ГУ МВД РВ СКФО сообщили, что удалось установить более 150 активных участников беспорядков, 60 их них задержаны и доставлены в отделы полиции.