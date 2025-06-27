Эколог предположил, что пляжи на юге Анапы могут открыть уже этим летом. Узнали, почему

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Эксперт рассказал, почему в районе Большого Утриша, Сукко и Супсеха могут разрешить купание этим летом

26 июня директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что надеется на то, что в районе Большого Утриша, Сукко и Супсеха этим летом разрешат купание. Журналистка Юга.ру узнала у эксперта, почему эти прибрежные территории могут открыть.

По словам Пукалова, когда нефтепродукты попали в Черное море, они разделились по плотности на три основные фракции: тяжелую, равную морской воде и легкую.

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Как рассказал эколог, тяжелый мазут быстро утонул на участке от Благовещенской косы до поселка Витязево. Там нефтепродуктов больше всего.

Мазут, равный плотности воды, был на поверхности моря несколько недель и продолжал делиться на другие фракции. Позже его унесло ветром и течением к побережью Крыма.

Роман Пукалов объяснил, что легкие фракции мазута в конце декабря-начале января унесло в район Большого Утриша, Сукко и Супсеха, а позже выбросило на берег. Частично они испарились, а другую часть нефтепродуктов уже убрали.

«Тяжелые фракции мазута там не тонули. Это подтверждается многочисленными обследованиями дна. То есть, они там не всплывут. Все вселяет надежду, что в южной части Анапы уже этим летом можно будет купаться», — поделился эколог. 

Напомним, что в начале мая на пляжах Анапы установили таблички о запрете купания. Роспотребнадзор признал прибрежные территории курорта опасными для отдыха в 2025 году.

В начале июня мэрия Анапы закрыла доступ к замазученным пляжам. Российский союз туриндустрии призвал пересмотреть это решение.

Ранее Юга.ру писали, сколько туристов может потерять Анапа из-за закрытых пляжей.

Анапа Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

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