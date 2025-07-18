Закрытые аэропорты юга и центра России получат от правительства 6 млрд рублей

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Правительство РФ выделит средства на поддержку девяти закрытых аэропортов

17 июля пресс-служба правительства России сообщила, что закрытые аэропорты получат дополнительную помощь от государства. На их поддержку направят 6 млрд рублей. Ранее аэрохабам уже выделили 27 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что средства пойдут на оплату труда, сохранение коллективов и на развитие аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Симферополе.

Аэропорт Краснодара показал кадры с места строительства нового терминала:

Напомним, что 10 российских аэропортов приостановили работу 24 февраля 2022 года в связи с началом СВО. Сейчас воздушные гавани закрыты в девяти городах — Краснодаре, Анапе, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе.

Также ранее не работал аэропорт Геленджика, однако в июле 2025 Росавиция заявила о возобновлении полетов. Первый рейс запланирован на 18 июля.

Отметим, что в декабре 2023-го в СМИ появилась информация о возможном открытии воздушной гавани Краснодара, однако Минобороны запретило запускать ее для гражданских полетов.

Ранее Юга.ру писали, почему именно аэропорт Геленджика возобновит полеты, несмотря на продолжение боевых действий.

Авиация Анапа Аэропорты Деньги Краснодар Правительство Ростов-на-Дону Симферополь

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