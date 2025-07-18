Закрытые аэропорты юга и центра России получат от правительства 6 млрд рублей

17 июля пресс-служба правительства России сообщила , что закрытые аэропорты получат дополнительную помощь от государства. На их поддержку направят 6 млрд рублей. Ранее аэрохабам уже выделили 27 млрд рублей. В пресс-службе отметили, что средства пойдут на оплату труда, сохранение коллективов и на развитие аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Симферополе.

Напомним, что 10 российских аэропортов приостановили работу 24 февраля 2022 года в связи с началом СВО. Сейчас воздушные гавани закрыты в девяти городах — Краснодаре, Анапе, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе.



Также ранее не работал аэропорт Геленджика, однако в июле 2025 Росавиция заявила о возобновлении полетов. Первый рейс запланирован на 18 июля.



Отметим, что в декабре 2023-го в СМИ появилась информация о возможном открытии воздушной гавани Краснодара, однако Минобороны запретило запускать ее для гражданских полетов.