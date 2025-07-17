В Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

За неделю количество бронирований отелей Геленджика увеличилось на 30%

17 июля директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин сообщил «РИА Новости», что после новости об открытии аэропорта Геленджика бронирование отелей на курорте выросло на 30%. При этом число поисковых запросов гостиниц увеличилось в 1,7 раза.

«С момента объявления открытия аэропорта в Геленджике видим существенный рост заказов — количество бронирований отелей на курорте и в ближайших населенных пунктах выросло почти на 30% неделя к неделе. А если смотреть год к году — то на 45%», — отметил он.

Не хватало света, воды и пляжей:

По словам Брагина, за последнюю неделю цены в отелях Геленджика сильно не изменились. Однако, по сравнению с прошлой неделей, туристы стали чаще останавливаться в гостиницах «четыре-пять звезд». В связи с этим средняя стоимость одной ночи выросла на 35% и составила 8,8 тыс. рублей.

Напомним, что 18 июля Росавиация откроет аэропорт Геленджика. Полеты будут выполнять только в светлое время суток. Отметим, что на первый рейс уже раскупили все билеты эконом-класса. Улететь можно бизнесом за 150 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали подробности об открытии аэропорта Геленджика, и почему именно эта авиагавань возобновит полеты, несмотря на продолжение боевых действий.

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В Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей
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