В Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей

17 июля директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин сообщил «РИА Новости», что после новости об открытии аэропорта Геленджика бронирование отелей на курорте выросло на 30%. При этом число поисковых запросов гостиниц увеличилось в 1,7 раза. «С момента объявления открытия аэропорта в Геленджике видим существенный рост заказов — количество бронирований отелей на курорте и в ближайших населенных пунктах выросло почти на 30% неделя к неделе. А если смотреть год к году — то на 45%», — отметил он.

По словам Брагина, за последнюю неделю цены в отелях Геленджика сильно не изменились. Однако, по сравнению с прошлой неделей, туристы стали чаще останавливаться в гостиницах «четыре-пять звезд». В связи с этим средняя стоимость одной ночи выросла на 35% и составила 8,8 тыс. рублей.

Напомним, что 18 июля Росавиация откроет аэропорт Геленджика. Полеты будут выполнять только в светлое время суток. Отметим, что на первый рейс уже раскупили все билеты эконом-класса. Улететь можно бизнесом за 150 тыс. рублей.