В Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi

К ним может подключиться любой желающий при отключении мобильного интернета.

Карта с точками бесплатного Wi-Fi в Ростовской области © скриншот с сайта Геоинформационной системы Ростовской области

Карта с точками бесплатного Wi-Fi в Ростовской области © скриншот с сайта Геоинформационной системы Ростовской области

Ранее подобные карты появились и в других регионах России. Например, 15 июля в Самарской области, 11 июля в Пензенской области, 9 июля в Нижегородской области. Также карты есть в Москве и Чувашии.

В Краснодарском крае нет карты с бесплатными точками Wi-Fi, но 27 июня издание 93.RU опубликовало список мест в центре Краснодара, где можно свободно подключиться к интернету.