В Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi
На сайте Геоинформационной системы Ростовской области опубликовали карту с бесплатными точками беспроводной связи
16 июля Геоинформационная система Ростовской области опубликовала карту региона с бесплатными точками Wi-Fi.
К ним может подключиться любой желающий при отключении мобильного интернета.
Ранее подобные карты появились и в других регионах России. Например, 15 июля в Самарской области, 11 июля в Пензенской области, 9 июля в Нижегородской области. Также карты есть в Москве и Чувашии.
В Краснодарском крае нет карты с бесплатными точками Wi-Fi, но 27 июня издание 93.RU опубликовало список мест в центре Краснодара, где можно свободно подключиться к интернету.
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По данным СМИ, замедление скорости мобильного интернета в Ростовской области началось с декабря 2024 года. В апреле 2025-го власти подтвердили, что замедляют интернет по ночам. По данным проекта «На связи», Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета — в мае и июне его не было на протяжении 20 дней.
В Краснодаре массовые сбои в работе мобильного интернета начались 12 июня и продолжались в течение месяца. 27 июня власти Краснодарского края сообщили, что работу мобильного интернета стали ограничивать из-за увеличения количества атак беспилотников по территории России.
Как писали Юга.ру, жители Ростовской области и других регионов не могут купить лекарства из-за отключений интернета.