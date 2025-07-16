В аэропорту Геленджика цена парковки составит от 300 до 2 тыс. рублей за час

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В аэропорту Геленджика назвали стоимость платных парковок

Пресс-лужба аэропорта Геленджика опубликовала на сайте авиагавани тарифы на парковку. Первые 15 минут стоянки — бесплатные. Однако если уехать, и в течение часа припарковаться снова, то бесплатных 15 минут повторно не будет.

Два рейса в день, больше 4 часов в пути и запасное топливо:

Один час стоянки обойдется в 300 рублей, два часа — в 500 рублей. Три часа парковки будут стоить 600 рублей, а сутки — 700 рублей.

Стоянка на территории второй линии проезда обойдется в 1 тыс. рублей за час, а вип-парковка — 2 тыс. рублей в час. При этом цена за сутки на вип-стоянке составит 5 тыс. рублей. При утере парковочного билета предусмотрен штраф в 1,2 тыс. рублей.

Напомним, что 18 июля Росавиация откроет аэропорт Геленджика. Полеты будут выполнять только в светлое время суток.

Отметим, что на первый рейс в аэропорту Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Улететь можно бизнесом за 150 тыс. рублей

Ранее Юга.ру писали, почему именно аэропорт Геленджика возобновит полеты, несмотря на продолжение боевых действий.

Автомобили Аэропорты Геленджик Деньги парковки Цены

Новости

В Краснодаре состоится лекция о масонском ордене
Большой театр едет в Геленджик. Зрителям покажут балет «Чиполлино»
Россиян планируют штрафовать за поиск «экстремистских» материалов в интернете
Let It Snow. В горах Сочи выпал снег
В аэропорту Геленджика цена парковки составит от 300 до 2 тыс. рублей за час
Леша Свик, Олег Майами, Filatov и Karas, Банд`Эрос. В Абрау-Дюрсо пройдет музыкальный фестиваль Light Weekend

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
Вчера, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Лето подарков
Сегодня, 11:17 Реклама
Лето подарков
Как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Сегодня, 14:39
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Этим летом можно не ждать цветения

Реклама на сайте