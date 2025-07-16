В аэропорту Геленджика цена парковки составит от 300 до 2 тыс. рублей за час

Пресс-лужба аэропорта Геленджика опубликовала на сайте авиагавани тарифы на парковку. Первые 15 минут стоянки — бесплатные. Однако если уехать, и в течение часа припарковаться снова, то бесплатных 15 минут повторно не будет.

Два рейса в день, больше 4 часов в пути и запасное топливо:

Один час стоянки обойдется в 300 рублей, два часа — в 500 рублей. Три часа парковки будут стоить 600 рублей, а сутки — 700 рублей.



Стоянка на территории второй линии проезда обойдется в 1 тыс. рублей за час, а вип-парковка — 2 тыс. рублей в час. При этом цена за сутки на вип-стоянке составит 5 тыс. рублей. При утере парковочного билета предусмотрен штраф в 1,2 тыс. рублей.

Напомним, что 18 июля Росавиация откроет аэропорт Геленджика. Полеты будут выполнять только в светлое время суток.



Отметим, что на первый рейс в аэропорту Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Улететь можно бизнесом за 150 тыс. рублей