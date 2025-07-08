«Стоишь на кассе и не можешь оплатить ужин». В соцсети завирусилась сатира про отключения мобильного интернета в Ростове-на-Дону
Ростовский блогер записал шуточный ролик о том, как перебои со связью и интернетом повлияли на городскую жизнь
27 июня блогер Павел Осипян опубликовал* короткий видеоролик про сбои связи в Ростове-на-Дону и трудности, с которыми сталкиваются местные жители из-за регулярных отключений. За 11 дней рилс набрал 30 тыс. лайков и 470 комментов, им поделились 15 тыс. раз.
Видео начинается с такой фразы:
«Как сказать, что ты из Ростова, при этом не сказав ни слова? Можешь показать одну палку мобильной сети, интернет у нас до двенадцати. Так было раньше, теперь связи нет вообще. Не надо злиться, просто свыкнись уже», — шутит блогер.
Власти Ростовской области продолжат отключать мобильный интернет:
Осипян также упомянул проблемы с оплатой в магазинах. Из-за сбоев мобильного интернета в супермаркетах не работают терминалы для безналичной оплаты.
«Стоишь на кассе и не можешь оплатить себе ужин», — добавляет блогер.
В треке затронута и проблема работы такси. В треке блогер проговаривает строчки, что таксистам нужно ставить памятник, так как они ездят по городу без GPS и даже пользуются бумажными картами. При этом он сочувствует пассажирам, «ведь цены на такси во время сбоев взлетают на 300%».
От парка Галицкого до центра почти 1500 рублей:
По данным СМИ, замедление скорости мобильного интернета в Ростовской области началось с декабря 2024 года. В апреле 2025-го власти подтвердили, что замедляют интернет по ночам.
В Краснодаре массовые сбои в работе мобильного интернета начались 12 июня и продолжались в течение месяца. 27 июня власти Краснодарского края сообщили, что работу мобильного интернета стали ограничивать из-за увеличения количества атак беспилотников по территории России.
Как писали Юга.ру, Генпрокуратура проверит такси, которые завышали цены из-за сбоев связи.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.