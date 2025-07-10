Жители Ростовской области и других регионов не могут купить лекарства из-за отключений интернета

В некоторых российских регионах аптеки не могут продавать лекарства при отключении интернета

10 июля Ассоциация независимых аптек сообщила, что в ряде регионов России появились проблемы с продажей медикаментов. Система маркировки лекарств блокирует продажи, если нет интернета. Из-за этого аптеки вынуждены закрываться.

Локальный модуль «Честного знака» позволяет проводить офлайн-проверку кодов и продавать лекарства за наличный расчет. Однако он действует до 72 часов, после чего требуется синхронизация данных с системой. После этого торговля медикаментами вновь становится невозможной.