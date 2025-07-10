Жители Ростовской области и других регионов не могут купить лекарства из-за отключений интернета
В некоторых российских регионах аптеки не могут продавать лекарства при отключении интернета
10 июля Ассоциация независимых аптек сообщила, что в ряде регионов России появились проблемы с продажей медикаментов. Система маркировки лекарств блокирует продажи, если нет интернета. Из-за этого аптеки вынуждены закрываться.
Локальный модуль «Честного знака» позволяет проводить офлайн-проверку кодов и продавать лекарства за наличный расчет. Однако он действует до 72 часов, после чего требуется синхронизация данных с системой. После этого торговля медикаментами вновь становится невозможной.
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С проблемами столкнулись Волгоград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Тула и удаленные регионы без проводного интернета.
«Без стабильного подключения система маркировки превращается в тормоз для бизнеса и угрозу для доступности лекарств», — считают в Ассоциации независимых аптек.
Российские власти отключают мобильный интернет для обеспечения безопасности из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. В Ростовской области ограничивают связь с декабря 2024 года.
В Краснодаре первые сбои мобильного интернета произошли 12 июня. Затем проблемы были 24 и 25 июня, а 27 июня они начались рано утром и продолжались до обеда.
Как писали Юга.ру, Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета.
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