Власти Ростовской области подтвердили, что замедляют интернет по ночам
В Ростовской области по ночам замедляют интернет. В чем причина?
Предыстория. В декабре 2024 года в Ростовской области начали ограничивать мобильную связь по ночам. Интернет и звонки не доступны с 00:00 до 05:00.
23 апреля телеграм-канала «Тютина» опубликовал ответ ростовских властей на запрос местного жителя. Мужчина по имени Генрих поинтересовался, как долго будут действовать ограничения.
«Во многих местах области нет проводного интернета, есть только мобильный. Сложно судить, насколько эти меры действительно помогают «обеспечить безопасность», но они довольно сильно отражаются на жизни обычных жителей области. Поэтому мне хотелось бы знать, когда эти ограничения, наконец, отменят, и отменят ли (к сожалению, зачастую нет ничего более постоянного, чем временное)», — написал в письме ростовчанин.
«Суверенный российский интернет пока невозможен»:
В министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи региона ответили, что операторы связи действительно тормозят мобильный интернет в целях обеспечения безопасности. В ведомстве заявили, что ограничения снимут при отсутствии угрозы жизни и здоровью жителей области.
Напомним, в Дагестане и Чечне заблокировали мессенджер Telegram. Меру назвали вынужденной и связанной с вопросом информационной безопасности.
Как писали Юга.ру, с августа 2024 года власти РФ начали замедление видеохостинга YouTube.