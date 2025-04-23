Власти Ростовской области подтвердили, что замедляют интернет по ночам

В Ростовской области по ночам замедляют интернет. В чем причина?

Предыстория. В декабре 2024 года в Ростовской области начали ограничивать мобильную связь по ночам. Интернет и звонки не доступны с 00:00 до 05:00.

23 апреля телеграм-канала «Тютина» опубликовал ответ ростовских властей на запрос местного жителя. Мужчина по имени Генрих поинтересовался, как долго будут действовать ограничения.

«Во многих местах области нет проводного интернета, есть только мобильный. Сложно судить, насколько эти меры действительно помогают «обеспечить безопасность», но они довольно сильно отражаются на жизни обычных жителей области. Поэтому мне хотелось бы знать, когда эти ограничения, наконец, отменят, и отменят ли (к сожалению, зачастую нет ничего более постоянного, чем временное)», — написал в письме ростовчанин.