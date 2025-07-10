Диспетчеры, медсестры, орнитологи. Аэропорт Геленджика ищет сотрудников на зарплаты от 42 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • Аэропорт Геленджика © Фото с сайта basel.aero
    Аэропорт Геленджика © Фото с сайта basel.aero

В открывающийся аэропорт Геленджика требуются специалисты из разных областей

Предыстория. 9 июля стало известно, что росавиация откроет аэропорт Геленджика. Аэропорт примет первый рейс 18 июля.

Юга.ру узнали, какие сотрудники нужны для работы в открывающемся аэропорту Геленджика. 

На популярном сервисе для поиска работы HH.ru компания ищет 21 специалиста из разных областей. Например, аэропорт предлагает вакансии менеджера по туризму с зарплатой от 49 200 рублей в месяц, электромонтера с зарплатой от 52 000 рублей, медицинской сестры с зарплатой от 43 100 рублей, инженера-орнитолога с зарплатой от 71 800 рублей. 

Также ищут диспетчера пульта оперативного управления за 42 550 рублей, мойщика воздушных судов за 42 600 рублей, инспектора по досмотру за 46 700 рублей и других специалистов. 

Аэропорт Краснодара показал кадры с места строительства нового терминала:

Сотрудники требуются и в закрытый аэропорт Краснодара.  Компания «Аэродинамика» ищет инженера-конструктора с зарплатой от 170 000 рублей, диспетчера с зарплатой от 43 200 рублей, кинолога с зарплатой от 41 500 рублей и других специалистов. Всего у компании 58 активных вакансий. 

Как писали Юга.ру, 15 мая в Минеральных Водах открыли новый терминал для внутренних рейсов. 

Аэропорты Геленджик Краснодар Трудоустройство

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