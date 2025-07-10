Диспетчеры, медсестры, орнитологи. Аэропорт Геленджика ищет сотрудников на зарплаты от 42 тыс. рублей
В открывающийся аэропорт Геленджика требуются специалисты из разных областей
Предыстория. 9 июля стало известно, что росавиация откроет аэропорт Геленджика. Аэропорт примет первый рейс 18 июля.
Юга.ру узнали, какие сотрудники нужны для работы в открывающемся аэропорту Геленджика.
На популярном сервисе для поиска работы HH.ru компания ищет 21 специалиста из разных областей. Например, аэропорт предлагает вакансии менеджера по туризму с зарплатой от 49 200 рублей в месяц, электромонтера с зарплатой от 52 000 рублей, медицинской сестры с зарплатой от 43 100 рублей, инженера-орнитолога с зарплатой от 71 800 рублей.
Также ищут диспетчера пульта оперативного управления за 42 550 рублей, мойщика воздушных судов за 42 600 рублей, инспектора по досмотру за 46 700 рублей и других специалистов.
Аэропорт Краснодара показал кадры с места строительства нового терминала:
Сотрудники требуются и в закрытый аэропорт Краснодара. Компания «Аэродинамика» ищет инженера-конструктора с зарплатой от 170 000 рублей, диспетчера с зарплатой от 43 200 рублей, кинолога с зарплатой от 41 500 рублей и других специалистов. Всего у компании 58 активных вакансий.
Как писали Юга.ру, 15 мая в Минеральных Водах открыли новый терминал для внутренних рейсов.