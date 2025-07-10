В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом мелодраму с элементами эротики «Молода и прекрасна»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Молода и прекрасна» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoChannel»
    Кадр из трейлера к фильму «Молода и прекрасна» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoChannel»

17 июля в Краснодаре состоится показ французского фильма Франсуа Озона (16+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 17 июля показ французской мелодрамы с элементами эротики «Молода и прекрасна» 2013 года. Ленту снял режиссер Франсуа Озон («8 женщин», «Бассейн», «Двуличный любовник», «По воле божьей», «Лето 85»).

Действие фильма происходит на протяжении одного года и разделено на четыре части. Изабель 17 лет, она учится в лицее, живет с матерью и отчимом во вполне благополучной и состоятельной семье. После потери девственности она регистрируется на сайте знакомств и начинает встречаться за деньги с пожилыми мужчинами. Однажды прямо во время секса умирает один из ее постоянных клиентов.

В прокат выходит новый «Мир Юрского периода»:

«Фильм непростой, он поднимает проблемы отцов и детей, трудности переходного периода, проблемы подросткового одиночества. Автор не отвечает на вопрос, что толкнуло девушку на путь, который она выбрала, предлагая нам сделать самостоятельные выводы», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение мелодрамы с психологом Екатериной Шевчик начнутся 17 июля в 19:30 в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 июля пройдет лекция о режиссере Фрэнсисе Форде Копполе.

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В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом мелодраму с элементами эротики «Молода и прекрасна»
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