В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом мелодраму с элементами эротики «Молода и прекрасна»

Действие фильма происходит на протяжении одного года и разделено на четыре части. Изабель 17 лет, она учится в лицее, живет с матерью и отчимом во вполне благополучной и состоятельной семье. После потери девственности она регистрируется на сайте знакомств и начинает встречаться за деньги с пожилыми мужчинами. Однажды прямо во время секса умирает один из ее постоянных клиентов.

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 17 июля показ французской мелодрамы с элементами эротики «Молода и прекрасна» 2013 года. Ленту снял режиссер Франсуа Озон («8 женщин», «Бассейн», «Двуличный любовник», «По воле божьей», «Лето 85»).

«Фильм непростой, он поднимает проблемы отцов и детей, трудности переходного периода, проблемы подросткового одиночества. Автор не отвечает на вопрос, что толкнуло девушку на путь, который она выбрала, предлагая нам сделать самостоятельные выводы», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение мелодрамы с психологом Екатериной Шевчик начнутся 17 июля в 19:30 в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.